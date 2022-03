El Clásico Nacional ha dejado grandes anécdotas dentro del futbol mexicano debido al enfrentamiento de las dos instituciones más importantes del país. Una de ellas está a unos días de cumplir 20 años, en donde Chivas se quedó con el triunfo en el Estadio Azteca con Héctor Reynoso como protagonista.

El 31 de marzo de 2002 se disputó el choque entre Guadalajara y América, donde al’ Sansón’ se le tachó de villano por atribuirle un penalti sobre Luis Hernández y posteriormente se convirtió en el héroe al anotar un gol y sacar un balón en la línea para darle al Rebaño una alegría más a costa de las Águilas.

“Fue uno de mis primeros goles en mi carrera y me pasó de todo en ese partido. Me tocó que me marcaran un penalti en contra cuando Luis Hernández se recargó sobre mí, pero que la verdad después, Gilberto Alcalá me reconoció, mucho tiempo, que se lo había comido.

“Después me tocó la regañada del medio tiempo de Óscar Ruggeri y de los compañeros. Como novato habían pensado que lo había jalado, y después me tocó hacer el gol. Al final una jugada apretada conde Oswaldo hace una parada que la rebota en el poste, se va por la línea, me termino barriendo, me la rematan y me pega entre cara y la mano. Reclamaban los del América que había sido penal. Se hizo un pequeño connato de bronca que andaba encendido con Adame”, recordó el ex defensor en entrevista con Rebaño Pasión.

Ese Clásico fue marcado por la polémica debido a que el silbante Gilberto Alcalá marcó cuatro penaltis, algunos dudosos; no anuló el gol de Reynoso pese a que chocó al arquero Hugo Pineda y posteriormente un balón que no hay certeza, al día de hoy, que haya rebasado la línea de gol.

El ex defensor de Chivas reconoció que el regaño que recibió en el vestidor en ese encuentro le ayudó a madurar y forjar su carácter como futbolista del Guadalajara, además de que al término del encuentro fue felicitado por el ‘Cabezón’ por su temple y la anotación.

“Aguanté, esos partidos te hacen forjarte el carácter, en no caerte y salir el segundo tiempo a hacer las cosas mejor. Todos contentos, fue otra cara. Aparte cuando terminó el partido, lo ganamos. Ellos quedaron muy dolidos por la derrota y nosotros muy contentos. Ruggeri me felicitó por el carácter que le había metido y que pude ir a conseguir ese gol. Defensivamente nos comportamos bien”, concluyó Reynoso.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!