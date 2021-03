¿Por qué Hiram Mier no fue ni al banco frente a Querétaro?

El Deportivo Guadalajara rescató un empate en la noche de ayer frente a Querétaro en condición de visitante por la Jornada 9 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. Más allá del resultado, la afición rojiblanca se quedó preocupada por la ausencia de Hiram Mier, quien no inició como titular ni formó parte de los suplentes.

El zaguero central era la gran duda de Víctor Manuel Vucetich para el juego ante los Gallos por la molestia física que sufrió contra Pumas UNAM el pasado domingo. Sin embargo, luego del mismo le hicieron los estudios correspondientes y se descartó cualquier tipo de lesión en su rodilla izquierda.

Hiram Mier no fue arriesgado por el CT de Chivas (Imago 7)

A pesar de que no tenía ninguna dolencia, el cuerpo médico de Chivas le realizó una nueva revisión antes del partido de ayer y decidieron que lo mejor era no arriesgarlo. Por esa razón no fue considerado por El Rey Midas y no contó con minutos, por lo que tendrá tiempo suficiente para recuperarse al 100% y dar el presente ante Mazatlán el próximo sábado.

Sus antecedentes le juegan en contra

Hiram Mier siempre ha sufrido por su rodilla izquierda. Cabe recordar que jugando para Monterrey se rompió los ligamentos en noviembre de 2013, por lo que estuvo más de 6 meses fuera de las canchas. Tal como indicó SanCadilla, "todavía asiste cada cierto tiempo a terapia por precaución".

SanCadilla tituló como "Calvario" el momento que vive Mier

Esta es una de las razones por la que Chivas decidió no arriesgarlo ante Querétaro. Si en los próximos días muestra una evolución y su rodilla sigue sin generarle molestias, lo más probable es que vuelva a la actividad ante los de Sinaloa este mismo fin de semana.