Lo encarará: José Juan Macías le pedirá explicaciones a Víctor Vucetich

Víctor Manuel Vucetich es criticado por la afición rojiblanca por diferentes cuestiones, está claro. Pero no hay ninguna duda de que una de las decisiones más polémicas y que más ruido hizo por parte del DT es haber excluido a José Juan Macías de la alineación titular, teniendo en cuenta que es el goleador del equipo en la temporada.

El centrodelantero de 21 años, joya del Deportivo Guadalajara, acumula 6 goles en lo que va del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX y ha demostrado ser uno de los mejores jugadores del plantel. Sin embargo, en su retorno del Preolímpico de Concacaf perdió el privilegio de iniciar los juegos y se vio obligado a esperar por una oportunidad en el banco de suplentes contra Santos Laguna y Cruz Azul.

Esto, evidentemente, es algo que mantiene disconforme y descontento al elemento de la Selección Mexicana. JJ tiene el claro deseo de emigrar al fútbol europeo en el próximo mercado de pases y perder protagonismo en Chivas puede frustrar un posible fichaje. Es por eso que no se quedará de brazos cruzados y le exigirá explicaciones a Víctor Manuel Vucetich.

Tal como reveló Rubén Rodríguez en su columna para Récord, Macías platicará con El Rey Midas sobre esta situación. "El delantero espera sentarse con su entrenador en los próximos días para intentar entender qué pasa en el entorno del equipo, y en especial qué espera o qué piensa su director técnico de su rendimiento, pues esta situación lo tiene desconcertado", explicó el periodista.

Además, aseguró que la declaración del DT tras la derrota ante La Máquina no cayó nada bien en JJ. "Se encuentra sorprendidos por las palabras de Vucetich, y sobre todo por los señalamientos a su concentración y rendimiento en Chivas, ya que en las últimas semanas se han hablado aspectos del equipo y del grupo en general, no de manera particular", sentenció Rodríguez.

"Como cualquier jugador ha tenido sus altibajos. Lo vimos incluso en algunos encuentros y también con la Selección Mexicana (en el Preolímpico de Concacaf). Es algo común, que puede presentársele a cualquier jugador. No está concentrado en lo que nosotros pretendemos", apuntó el entrenador tras el 0-1 vs. Cruz Azul.

¡NOOOOO! ��



¿Cuándo van a entender que lo único importante es Chivas? �� https://t.co/AAIlYloBE3 — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) April 14, 2021