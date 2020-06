Juan Pablo Alfaro recuerda su gol que le anotó a Boca Juniors en la goleada histórica de la Copa Libertadores

Este martes 2 de junio se cumplieron 15 años de aquella goleada histórica de las Chivas de Guadalajara, cuando golearon por 4-0 al conjunto de Boca Juniors en México, asegurando prácticamente su paso hasta las semifinales de aquella competición sudamericana.

El exfutbolista, Juan Pablo Alfaro, más conocido como “Pato”, le anotó el tercer tanto al club Xeneize en el Estadio Jalisco, el cual recuerda con cariño, pese a que no tuvo la oportunidad de anotar en el campeonato de la Primera División.

Juan Pablo Alfaro enfrentando al América. (Foto: Jam Media)

“Me tocó meter pocos, de hecho, en Primera División no pude meter gol, en el campeonato mexicano me refiero. En Libertadores me tocó hacer dos goles y la verdad prácticamente hice el mejor gol, se me hace muy bonito que hasta la fecha se acuerden de él, se quedó para la historia. Si me conocen o me ubican es por ese gol, obviamente por mi paso por Chivas”.

No obstante, no fue el único momento que recordó, ya que en conversación con ESPN Digital, platicó sobre la plantilla de aquellos entonces, dónde se tenían mucha confianza para seguir avanzando de fases.

“Los jugadores, como la afición, sentíamos que podíamos dar un buen partido. Se empezó a dar, digo no fue tan fácil el primer tiempo, tan es así que el primer gol se dio casi al finalizar el mismo, pero ya en el segundo tiempo salimos con más motivación, con más ganas de ganar, de hacer un buen partido, de hacer un partido redondo”.

Posterior a esa fase, en semifinales el Guadalajara se medió ante el Atlético Paranaense de Brasil, con quien terminaría quedando eliminado con un global de 5-3.