"Juego un poco como Dieter": Beto Ávila confiesa su estilo en el FIFA20 con las Chivas de Guadalajara

Beto Ávila, destacado gamer de las Chivas de Guadalajara e instructor del plantel rojiblanco en la e-Liga MX, reveló este martes en una entrevista que su estilo de juego se asemeja mucho a la mostrada por el mediocampista Dieter Villalpando en la primera jornada del certamen virtual que se desarrolla con el afamado videojuego de EA Sports: FIFA20.

El Rebaño Sagrado regresa este martes a las canchas virtuales después del agónico empate 5-5 con FC Juárez y su entrenador, en una entrevista con La Afición, analizó el desempeño de Villalpando en el debut y también qué ha pasado con los jugadores profesionales al mando de sus clubes, pues considera que los nervios le han jugado en contra a todos y que es normal sentirlos y conforme pasen las jornadas se sentirán más libres.

Chivas empató con Juárez gracias al agónico tanto de Angulo

El proplayer rojiblanco, miembro de la selección mexicana y quien recientemente sacó un triunfo en un partido amistoso contra Estados Unidos, es una eminencia en la afamada franquicia de fútbol de la multinación tecnológica Electronics Arts y es el encargado de instruir a Raúl Gudiño, Fernando Beltrán y Villalpando en este torneo virtual.

Ávila recordó en la entrevista con La Afición que "tengo aproximadamente un año jugando con Chivas. No como han dicho que me ficharon apenas, jugué varios torneos internacionales. Se fijaron en mi, dijeron este chavo es bueno, es de Guadalajara y le va a Chivas y así es como llegué a Chivas. Tuvimos un encuentro amistoso contra Estados Unidos, ya los había enfrentado en un Mundial y lo jugué porque te rankeas y vas subiendo y vas ganando la posibilidad de jugar torneo presenciales, entonces me clasifique a estos torneos y así empecé a jugar competitivo".

El entrenador del e-Chivas al ser consultado sobre su estilo en el videojuego reconoció que "juego un poco como jugó Dieter (Villalpando) a la ofensiva, a la defensiva no. La verdad, ya lo platicamos con él y en este FIFA 20 hay que jugar lento, que se vayan abriendo los espacios y llegar a gol y si toqueteo como Dieter. Yo creo que sí le ganaron los nervios, por lo mismo jugó ofensivo, por los nervios".