El propietario heredero de las Chivas de Guadalajara, Amaury Vergara, prometió una completa reestructuración de la institución rojiblanca tras la salida del director deportivo Ricardo Peláez y para lo que contrató al español Fernando Hierro en su reemplazo, por lo que su trabajó comprenderá la modificación del manejo de las redes sociales y ya comenzó. ¡Por fin! Ya no confundirán más la titulación de sus publicaciones con el estilo único de Rebaño Pasión.

El primer equipo del Rebaño Sagrado, por su parte, rompió filas el lunes 10 de octubre en las instalaciones de Verde Valle, un acto que fue seguido por la esperada salida de Ricardo Peláez de la dirección deportiva sólo un día después y al que luego, le acompañaron los futbolistas Jesús Molina y Miguel Ponce, para cerrar con el adiós del técnico Ricardo Cadena y completar una semana de despedidas, que generaría una revolución completa en la organización.

ver también Altas, bajas y rumores para el Clausura 2023

Fernando Hierro fue anunciado el lunes 17 de octubre con un divertido video viral y después de haber cumplido con su primera visita a las instalaciones de Verde Valle, donde además tuvo acercamientos con el personal del área deportiva, jugadores del primer equipo y del filial Tapatío, así como con las leyendas del club, culminó la semana el viernes 21 con su presentación oficial en el Estadio Akron ante los medios de comunicación tapatíos y tras la cual tomó una decisión para reformar también el manejo del club en las redes sociales.

De acuerdo a información suministrada por el periodista Alex Ramírez, corresponsal de TV Azteca en Jalisco, adelantó en su cuenta personal de Twitter que "Chivas en su reestructuración que va a fondo, cambios en fuerzas básicas, actitudes, disciplina, disponibilidad y modificará hasta la forma en la cual se manejen sus redes sociales, de lo cual esto último a muchos no les gustaba. A mí en lo personal me parecía interesante". Un estilo bastante informal y que en casos confundía a algunos usuarios chivahermanos con el trabajo particular de Rebaño Pasión.

El Comunity Manager (CM), encargado de las cuentas de Chivas Varonil, recibiría los nuevos lineamientos que le bajará el grupo de trabajo del director deportivo Fernando Hierro para un manejo más serio de sus redes sociales y acorde al linaje de una institución como Guadalajara. Así que pronto la Bio, por ejemplo, en Twitter: "Ni jugador, ni directivo: sólo el CM de Chivas. Puro tweet del Rebaño con mucha emoción y sentimiento", se verá modificada, así como el tratamiento de la información rojiblanca.

La Bio del perfil de Twitter será modificada con los nuevo lineamientos (Twitter)

