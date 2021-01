Las Leyendas: Jaime Gómez, el eterno "Tubo" que impulsó el Clásico Tapatío

Jaime Gómez Munguía, legendario portero de las Chivas de Guadalajara, fue el principal precursor de la rivalidad que arraigó aún más al Clásico Tapatío en el futbol mexicano al ahondar en lo más profundo del antagonismo con el club Atlas al protagonizar una ya considerada mítica acción, durante una goleada 5-0 sobre los rojinegros en el Parque Oro, un partido en el marco de la Copa Occidente de 1955. Por tal motivo, hoy recordamos la ilustre trayectoria de un verdadero ídolo: El "Tubo" Gómez.

El espigado portero del Club Deportivo Guadalajara, conocido como el "Tubo" en su época de futbolista profesional adjudicado a varias teorías, nació el 29 de diciembre de 1929 en la zona turística de Manzanillo, Colima y debutó con el primer equipo el 5 de mayo de 1950 contra el San Sebastián de León, con Fausto Prieto como entrenador y ya con 20 años de edad, pues previamente se dedicó a la práctica del voleibol y a la que en un comienzo se le confirió su eterno apodo, pues el cronista deportivo del diario El Informador: Fernando Cortés, recordó que Gómez a sus 15 años le pegaba con un tubo al balón y desde entonces le llamó: "El Tubo".

Durante este acontecido año 2020 se cumplieron 65 años de una de las más comentadas, míticas y recordadas anécdotas que, de cierta forma, impulsaron la histórica rivalidad entre las Chivas y su encarnado vecino Atlas, el día en que el portero tuvo la intempestiva ocurrencia -actualmente considerado como un gesto antideportivo- de sentarte en el campo y apoyarse en el poste derecho del arco que defendía durante el triunfo parcial 4-0 de su equipo tras apenas 20 minutos de un partido ante los Zorros y hacer como si leía una revista. Un hecho al que también se le recalcó el apodo de: "El Tubo".

Gómez hizo la burla durante un instante y se eternizó (Twitter)

El Rebaño Sagrado estuvo imparable en ese compromiso del 24 de abril de 1955 y su portero en ese entonces: Jaime Gómez, estaba tan aburrido de no tener actividad tras 20 minutos e ir ganando 4-0 al momento, que no tuvo mejor idea que tomar una revista que le lanzaron de la tribuna, para sentarse en la cancha, apoyarse en el poste derecho de su arco y ponerse a leer: "Pepín", una publicación muy famosa en esa epoca. La épica acción, obviamente, provocó el enojo de los aficionados de los Zorros, que lo único que querían era entrar al campo a enfrentarlo. Mientras, en la cancha del Parque Oro, ninguno de los protagonistas se enteró y el partido terminó con una goleada de 5-0 en el marcador para las Chivas.

Jaime Gómez lideraba la alineación de las Chivas en la época del Campeonísimo (Twitter)

Gómez, quien tras ese partido reforzó aún más su legendario mote de "El Tubo", recordó durante una entrevista antes de su fallecimiento el 4 de mayo de 2008, que "les estábamos dando un baile y ganábamos 4-0 desde el principio. En la tribuna alguien me hizo llegar una revista y me senté en uno de los postes a leer. Fue una burla, claro que le echaba un ojo al juego no lo descuidaba, pero no llegaban. El árbitro ni cuenta se dio".

El paso de Gómez por la selección mexicana

Gómez y Salvador Reyes estuvieron en la Selección de México (Twitter)

El "Tubo" Gómez se destacó por su constancia en el arco y la manera en que sintió y defendió la playera rojiblanca. Formó parte de la selección mexicana en la Copa Mundial de Suecia 1958 y en Chile 1962, pero no jugó ningún partido, porque el arquero titular era Antonio Carbajal. Aunque sí lo hizo en los VI Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1950, en Guatemala, donde como curiosidad lo hizo en dos disciplinas: fútbol y voleibol, dos años antes fue reconocido como el mejor jugador mexicano de voleibol. También practicó el basquetbol. En su exitosa carrera en el futbol profesional obtuvo: seis campeonatos de Liga, cuatro Copas de Oro de Occidente, cuatro trofeos de Campeón de Campeones, una Copa de Campeones de la CONCACAF y otra Copa México.

El "Tubo" tuvo la ocasión de enfrentar a un jovencito Pelé (Twitter)

