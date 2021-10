Atención: Chivas de Guadalajara tiene la enfermería llena para recibir al Toluca en la J13 del Apertura

Chivas de Guadalajara está obligado a ganar al Toluca el próximo domingo. Los rojiblancos encadenan tres jornadas consecutivas sin conocer la victoria -dos derrotas al hilo- y su posición en la tabla podría verse comprometida en caso de no sacar un buen resultado ante los Diablos Rojos en el marco de la jornada 13 del Apertura 2021.

No obstante, la tarea no será nada sencilla para el cuadro de Míchel Leaño después de echar un vistazo a la enfermería. Con Alexis Vega convaleciente, quien salió lesionado del duelo entre México vs. El Salvador y se realizó las pruebas médicas la tarde de este jueves, el técnico rojiblanco contará con una serie de bajas sensibles para buscar su primer triunfo en Liga MX.

Desde Chivas aún no han dado a conocer el reporte médico de Vega, pero según información de Karina Herrera, reportera de TUDN, el ariete estará fuera de acción por espacio de siete días. En caso de confirmarse la baja del delantero, serían un total de cinco las ausencias para medirse ante el Toluca, pudiendo ser seis a esperas de la condición en la que vuelva Uriel Antuna, quien también estuvo con la selección en esta triple jornada de Eliminatorias.

Información de Alex Ramírez (TW Alex Ramírez)

Por lesión y molestias físicas no serán de la partida Alexis Vega, Isaác Brizuela y Jesús Godínez; por suspensión de partidos tampoco estarán disponibles Cristian Calderón ni Hiram Mier. Además, aún no se conoce el estado en el que regresó Antuna del Tri, por lo que todavía es duda para el domingo.

Chivas vs. Toluca: ¿cuándo y a qué hora juegan por Liga MX?

Chivas y Toluca se miderán el próximo domingo 17 de octubre desde el Estadio Akron en el marco de la jornada 13 del Apertura 2021 de la Liga MX. Este duelo está programado para las 17:00 (hora local) y contará con la transmisión de TV Azteca y TUDN.