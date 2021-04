Bomba: Miguel Herrera es candidato a ser DT de Chivas

En la jornada de ayer, Amaury Vergara confirmó la continuidad de Ricardo Peláez en la institución más allá de esta temporada. El dueño y presidente del Deportivo Guadalajara confía plenamente en el trabajo y proyecto del Director Deportivo, quien tendrá la difícil tarea de rearmar al plantel en el próximo mercado de pases y, tal como parece, buscar un nuevo DT para suplir a Víctor Manuel Vucetich. Y Miguel Herrera podría ser la bomba...

El Rey Midas sólo continuará en el club si consigue el título del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, algo que parece muy lejano teniendo en cuenta el mal funcionamiento colectivo del equipo y la división que existe dentro del vestidor entre los jugadores. Lo más probable, por ende, es que el técnico sea cesado cuando termine la temporada y Chivas presente a una nueva persona para ocupar el cargo.

El Piojo, candidato a ser el próximo DT de Chivas (Imago 7)

Tal como reveló David Medrano en un directo en su Facebook, Ricardo Peláez tiene 4 nombres en mente: Antonio Mohamed, Diego Alonso, Miguel Herrera y Robert Dante Siboldi. Todos ellos tienen mucha experiencia, saben lo que es conquistar un título de Liga MX y se encuentran sin trabajo, por lo que tentarlos no sería un trabajo difícil. Obviamente todas las miradas se fueron con el Piojo, quien está claramente identificado con el América.

El oriundo del Estado de Hidalgo ya trabajó con el directivo que ahora se desempeña en el Rebaño Sagrado y esto podría facilitar la negociación. Este, sin embargo, podría ser uno de los movimientos más polémicos de los últimos tiempos en el futbol mexicano, ya que el mismo Herrera ha declarado en diferentes oportunidades que nunca dirigiría a Chivas por su lealtad a las Águilas.

"Estoy a un título de ser el máximo ganador con el América, digo que nunca iría a Chivas porque ya estoy muy arraigado al América y no me gustaría que el día de mañana la gente del América me esté mentando la madre. Puedo ir a cualquier equipo salvo a las Chivas, por respeto a la afición del América", apuntó el Piojo hace pocos meses. ¿Cumplirá con su palabra?