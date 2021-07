En Chivas Femenil nunca le vamos a quedar mal a la afición: Miriam Castillo

Haber perdido la Final ante las Tigres de la UANL en el Torneo Guard1anes 2021 dejó marcadas a las jugadoras de Chivas de Guadalajara Femenil, lo cual las hizo arrancar la campaña México Grita Apertura 2021 enfocadas en ir paso a paso buscando una revancha que solamente obtendrán si logran llegar al juego de la lucha por el título, así lo expresó la volante Miriam Castillo.

Para la jugadora del Rebaño Sagrado “sacarse la espinita” es una motivación extra con la que empezaron la Pretemporada, pues saben que hay muchas cosas por mejorar si quieren cumplir con los objetivos que se han establecido en una campaña donde deberán confirmar el buen trabajo que se ha desarrollado bajo el mando del técnico Edgar Mejía.

“Eso es algo que en lo personal me marcó demasiado, también fue mi primera Final, fue algo único, especial. Sí dolió, pero me quedó marcado por el cómo terminamos, jamás me había pasado que estás en una Final, pierdes y que el equipo se haya juntado a decir ‘no pasa nada, cabeza arriba, hicimos un gran torneo y comprometernos desde ese momento a seguir entrenando fuerte para poder lograr otra Final. Eso me quedó muy marcado y eso ayudó tanto a mis compañeras y a mí que, regresando del descanso, para pretemporada íbamos a llegar con todo”, explicó Castillo en conferencia de prensa.

La jugadora rojiblanca añadió que también son conscientes de lo que dejaron de hacer frente a las universitarias que al final se coronaron, por tal motivo irán partido a partido sin perder el enfoque de lo que pretenden y ya debutaron en el Torneo Grita México Apertura 2021 con una goleada de 5-0 sobre Atlético de San Luis: “Es bonito ilusionarse con estar en una Final, pero es tener presente el objetivo final que es trabajarlo poco a poco, partido tras partido para seguir transmitiendo esa pasión de lo que es Chiva”.

“Estamos aportando esa pasión, lo que es Chivas Femenil y se siente bonito que se estén cumpliendo los objetivos. Solamente puedo decir que cada partido vamos a seguir poniendo hasta lo último que tengamos, vamos a jugar siempre al 100 y en eso nunca le vamos a quedar mal a la gente”, apuntó Miriam Castillo.

El partido del lunes no solo significó el debut de #CasandraSinTwitter como Rojiblanca, también fue su partido 5️⃣0️⃣ de Liga.



¡Qué manera de empezar tu historia, ‘Cas’! �� pic.twitter.com/RoXK4uXtrp — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) July 23, 2021