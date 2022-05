Chivas de Guadalajara presenta diversas novedad informativas este domingo 29 de mayo, cuando termina de manera oficial el calendario oficial del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, con el alto mando tapatía en plenos trabajos de construcción del cuerpo técnico y plantel de su primer equipo para el próximo campeonato y a la espera del inicio del mercado de pases, para presentar a sus primeros refuerzos.

La versión femenil del Rebaño Sagrado es la única que se mantiene en competencia en este último día del calendario del Clausura 2022, mientras que el varonil debe reportar de vuelta a las instalaciones de Verde Valle durante la semana para cumplir con los exámenes médicos de rutina y dar inicio a la pretemporada. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes en el entorno rojiblanco para hoy, domingo 29 de mayo de 2022.

Así le fue a los rojiblancos con la Selección de México

Fernando Beltrán y Roberto Alvarado fueron titulares frente a Nigeria (IMAGO7)

La Selección Mexicana ya comenzó su actividad de verano para afinar detalles previos a la participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la participación en la Nations League de Concacaf, en donde el entrenador nacional, Gerardo Martino, recurrió a algunos elementos de Chivas para encarar el compromiso contra Nigeria que se disputó en la casa de los Dallas Cowboys. El Tata determinó emplear a Fernando Beltrán y Roberto Alvarado como titulares para el primero de cinco compromisos amistosos que sostendrá el Tricolor en las próximas semanas, en donde ambos elementos están tratando de convencer al timonel argentino para que los llame para integrar la delegación mexicana en el Mundial.

Ricardo Cadena sería presentado el miércoles como técnico de Chivas

Ricardo Cadena será presentado en el regreso del primer equipo a Verde Valle (IMAGO7)

Diversas fuentes han asegurado que la directiva rojiblanca comandada por Amaury Vergara y el área de la Dirección Deportiva encabezada por Ricardo Peláez han decidido darle el voto de confianza a Ricardo Cadena para que tome las riendas del primer equipo del Guadalajara durante el Apertura 2022. Y todas las fuentes han coincidido en que la presentación del nuevo director técnico será celebrada el mismo día que el plantel retorne a Verde Valle para pruebas médicas de rutina.

Sub16 conquistó contra todo pronóstico el Clausura 2022

Los rojiblancos se impusieron 2-1 en Aguascalientes y se coronaron (Chivas)

La serie final no fue nada sencilla para los dirigidos por Luis Peña, ya que en el duelo de Ida en Verde Valle, Chivas se vio sorprendido al sucumbir por marcador de 2-3 y que obligaba al Guadalajara a remontar en el Estadio Victoria, donde de forma agónica y contra todo pronóstico se impuso sobre la filial menor de los Rayos, para alzar la corona Sub16.

El crack canterano que se marchó a San Luis

El prometedor canterano viene de brillar con el Tapatío y ser convocado por Cadena al primer equipo (IMAGO7)

Ricardo Peláez, director deportivo del Rebaño Sagrado considera que así como necesitan refuerzos para contar con una plantilla más competitiva de cara a un certamen donde tienen prohibido no pelear por el campeonato, también deben desprenderse de elementos que no contarán con minutos bajo el mando de Ricardo Cadena. Uno de los futbolistas con mayor proyección en Guadalajara, quien la mayor parte del torneo jugó con Tapatío de la Liga de Expansión y que es bien conocido por Cadena, sin embargo considera que no tendrá cabida en la plantilla para la siguiente campaña y por ello será cedido a los potosinos.

