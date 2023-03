“QUERÍA, PERO NO ME DEJABAN”: La increíble revelación de Oribe Peralta sobre su estadía en Chivas

El paso de Oribe Peralta en Chivas estuvo aderezado por la controversia desde el instante en el que llegó al redil debido a ser una transferencia directa entre el Guadalajara y el América; sin embargo, el Cepillo reveló que siempre estuvo con la disposición de apoyar desde el terreno de juego, pero no le brindaron las oportunidades.

El Hermoso reveló que en el vestidor del Rebaño existían ciertas actitudes complicadas, principalmente entre los futbolistas, lo que complicó su estadía en el conjunto tapatío, ya que está convencido de que pudo aportar con su experiencia, pero no lo dejaron tener actividad recurrente.

“Me parecía que no estaban haciendo todo por el bien del equipo, sino por el bien propio. No sé quién dio la orden de que Oribe no jugara, pero siempre estuve dispuesto, al cien, entrenando (…) Cuando las cosas están difíciles tienes que poner a la gente de experiencia, puede que no te saque un partido, pero se va a echar toda la responsabilidad de la prensa, de la afición y le vas a quitar un peso a los que están construyendo una carrera.

“Seguían muy malos ejemplos. Me tocó escuchar comentarios de compañeros reventando a los que estaban adentro. Aquí era de ‘la cagó este wey’, ‘es un pendejo’. Eso influye en el bienestar de un equipo. Mi etapa en Chivas fue difícil porque yo quería, pero no me dejaban”, declaró Peralta en entrevista con Ramón Morales para su canal de YouTube.

¿Cuándo jugará Chivas Vs. Santos?

El Guadalajara está obligado a mantener esa racha positiva, ahora ante su afición, por lo que la escuadra rojiblanca tiene una cita ante su gente en el Estadio Akron el próximo sábado 4 de marzo en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

