Qué fue de: Manuel Sol, recordado volante de Chivas en el título del Apertura 2006

Manuel Sol, ex mediocampista de las Chivas de Guadalajara, llegó a la institución tapatía en el año 2001 y rápidamente se convirtió en uno de los referentes del plantel rojiblanco, apenas cinco años más tarde logró levantar el título de aquel recordado Torneo de Apertura 2006, pero no tardó mucho en anunciar su intempestivo retiro del profesionalismo. Es por ello, que en Rebaño Pasión este lunes recordamos su trayectoria en nuestro especial: "Qué fue de", el Sol de la Perla Tapatía.

El volante de contención, nació en la Ciudad de México, se formó en la cantera de los Pumas de la UNAM, aunque terminó siendo más ídolo en el acervo histórico del Rebaño Sagrado y con los universitarios debutó en la Primera División, esto ocurrió en 1992 ante Toluca. Tras pasar un par de años en la institución capitalina, comenzó su aventura por el futbol mexicano, en el que pasó por Necaxa, Atlante, Puebla y Monterrey.

Sol, durante una entrevista reciente con la cadena TUDN, recordó que en su pasantía por los Potros del Atlante fue vendido a Rayados de Monterrey, pero coincidió cuando Jorge Lankenau Rocha era dueño de los regiomontanos y al momento de ocurrir su traspaso fue la detención del empresario en 1997 y señaló que "justo cuando me había comprado el Monterrey, no sé si recuerden, pero lo tenía el señor Lankenau y justo en ese momento lo meten a la cárcel, y me habían comprado a mí y a otros dos o tres jugadores, pero lo interviene Hacienda y tuvieron que regresar todas las compras".

Llega al redil y fue amor a primera vista

El recordado mediocampista defensivo, después de ese pequeño inconveniente, tuvo la oportunidad de llegar al redil y fue entonces cuando sintió el verdadero amor por un club, por unos colores y en especial, por una afición. Sol llegó a Chivas para el Torneo de Invierno 2001 y estuvo en la Perla Tapatía durante seis años. Fue titular indiscutible en por lo menos 10 torneos y llegó a marcar cinco goles, por lo que recordó que "ya había estado peleando el descenso, y ver la cantidad de gente que te venían a ver a un entrenamiento, era más gente de la que te iba a ver en un partido oficial de Necaxa y como está metida la gente con el equipo".

Sol fue recordado por su buen trato del balón en su paso por Chivas

Manuel Sol, durante su trayectoria en la que también fue seleccionado mexicano en la década de los 90, pudo ser campeón con los Rayos en las temporadas 1994-95 y 1995-96, pero con el Club Deportivo Guadalajara logró festejar ese heróico título del Apertura 2006, aunque ya no era titular indiscutible en el esquema del entonces entrenador José Manuel "Chepo" de la Torre, pese a que la afición lo pedía en la alineación inicial. Al ver que ya no había oportunidad, decidió retirarse muy joven aún en 2007, a sus casi 34 años de edad.

¿Qué es de la vida de Manuel Sol en la actualidad?

El ex volante de las Chivas de Guadalajara una vez que colgó los botines, se dedicó a algunos negocios privados de la familia, aunque el futbol no ha podido apartarse de su vida y actualmente es analista deportivo en la cadena Telemundo, donde comparte además la conducción del programa Titulares y Más, en el que aprovecha su experiencia para entrevistar a jugadores especialmente del Rebaño Sagrado por los derechos televisivos de esta empresa sobre las transmisiones de Chivas para el publico latino en los Estados Unidos.

Es parte del grupo de comentaristas deportivos de Telemundo