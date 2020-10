Ricardo Peláez pide a José Juan Macías que no pierda el enfoque en Chivas

Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas de Guadalajara, le recordó al delantero José Juan Macías que tiene las puertas abiertas de la institución para cumplir su sueño de migrar a Europa, pero luego que se cerrara cualquier posibilidad en este mercado de transferencias, le pidió que no pierda el enfoque en su equipo y se mantenga alejado de las distracciones en lo que resta de este Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX.

El directivo del Club Deportivo Guadalajara espera que el atacante canterano siga en la misma línea de trabajo en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, a pesar que estuvo presionando por salir al viejo continente y finalmente no se concretó su venta. El dirigente ha afirmado que el goleador, de apenas 22 años de edad, puede salir del redil en el momento que sea, siempre y cuando sea con una propuesta que convenga a todas las partes.

Peláez, durante una entrevista con la cadena Espn, le pidió mantenerse enfocado en su desempeño en la Liga MX, para que esa posibilidad de migrar al futbol europeo se vuelva una realidad en un futuro muy cercano y argumentó que "que JJ (Macías) no pierda el enfoque, esté permanentemente enfocado en su trabajo, porque tiene gran calidad. Hemos sabido platicar con él y estar en la misma línea de trabajo, de enfoque, de no distracciones. Ha tenido buenos y malos momentos con Chivas, como los tiene cualquiera en este torneo, pero siempre con una gran mentalidad".

:videocámara: #ElResumen Xolos y Chivas no se hicieron daño en el partido que cerró la #Jornada13 . Revive aquí lo sucedido en el encuentro en el Estadio Caliente. #Guard1anes2020 :fútbol: #LigaBBVAMX pic.twitter.com/LJBbAHKjA8

El director deportivo del Guadalajara, durante su intervención, reconoció que "el tema de Europa se está trabajando con su familia y su representante, para que él esté totalmente enfocado en lo que tiene que hacer". Macías, durante el extenso mercado de pases veraniego en Europa, estuvo en la mira de clubes en Rusia, Alemania, Holanda, España, Francia e Italia, pero no se concretó la transferencia.