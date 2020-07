Ricardo Peláez reveló que Chivas buscó a Javier Hernández y Carlos Vela

Dos de los mejores delanteros mexicanos de los últimos años como Javier Hernández y Carlos Vela decidieron cortar su carrera en Europa, pero no para regresar a México, sino para jugar en Estados Unidos. Al estar identificados con Chivas, los aficionados se preguntaron por qué el club no había intentado contratarlos. Este domingo Ricardo Peláez respondió esa duda y reveló que El Rebaño sí inició tratativas.

Sobre Chicharito, el director deportivo se mostró sorprendido por sus declaraciones cuando fiinalmente firmó por Los Ángeles Galaxy. “En algún programa, una entrevista, dijo que no lo buscamos. O hay un error en de comunicación entre él y su representante, porque dijo que Chivas no lo había buscado, incluso platicando con Amaury nos volteamos a ver y dijimos ¿cómo que no lo buscamos?", indicó en declaraciones al sitio oficial.

Ricardo Peláez habló sobre Chicharito y Vela (GETTY)

Molesto por la actitud del ex Real Madrid, Peláez dejó claro cómo fueron los tantos: “Anterior a mi llegada, Mariano Varela ya había entablado comunicación con su representante, luego yo cuando me invitan a ser parte de Chivas me puse en comunicación con su representante y le dije que, qué posibilidades habría, que las puertas estaban abiertas, pasó el tiempo y Chicharito dice que no lo buscamos, quiero decirle a Chicharito que sí lo buscamos a través de su representante”.

Con Vela la negociación fue más cordial y el propio atacante descartó la oferta. “Cuando fuimos a Los Ángeles, cuando fuimos a platicar con Antuna, con él y su representante entablamos una conversación por whatsapp con él, continuó por la tarde y terminó al otro día, sí lo busqué y me dijo que en ese momento era muy difícil por la gran situación que está teniendo en la MLS, pero que las puertas en un futuro podían estar abiertas”, comentó.

Hernández se formó en las fuerzas básicas del club, salió en 2010 y a sus 32 años acaba de firmar en la MLS. El Bombardero se inició en Guadalajara, pero no llegó a debutar porque fue vendido al Arsenal. Con 31 años, hace dos temporadas que se desempeña en Los Ángeles FC.