Hablar de Chivas es sinónimo de hablar de la Selección Mexicana, por lo que el buen momento que vive el Rebaño en este Clausura 2023 le facilita la labor al nuevo entrenador del Tricolor, Diego Cocca, quien ya se reunió a hablar algunos temas con la directiva del Guadalajara encabezada por Fernando Hierro.

El nuevo seleccionador nacional se ha dado cita, jornada a jornada, en varios inmuebles del futbol mexicano para analizar de cerca a los jugadores de los cuales echará mano para su primera convocatoria, por lo que obviamente está contemplando a jugadores del Guadalajara, a quienes inclusive ha ido a observar a varios de ellos.

Ante tal situación, el estratega del chiverío, Veljko Paunovic reveló que Cocca ya se reunió a conversar de múltiples situaciones con Fernando Hierro, en donde dejó en claro de que el Rebaño apoyará en todo momento a la Selección Mexicana.

“En cuanto a mi colega Cocca sé que estuvo viendo el partido (contra Xolos) y me parece un gran detalle y es muy importante también para nuestros chicos, crear estos vínculos. No tuve la oportunidad de encontrarme con él y hablar, pero me consta que nuestro Director Deportivo, Fernando Hierro, se reunió con él y tuvieron una charla excelente, se transmitieron las cosas que tenían que transmitirse. Nuestras puertas siempre van a estar abiertas para él y todos los técnicos de la Selección”, declaró el serbio en conferencia de prensa hace unos días.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Tigres?

Después de la jornada doble de la Liga Mx, el Guadalajara tendrá una semana completa de trabajo para ponerse a punto para visitar a Tigres en la cancha del Estadio Universitario, duelo que se disputará el próximo sábado 25 de febrero en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

