"Jugadores y directiva nos respaldaron": Víctor Vucetich desmiente crisis interna en Chivas

Más allá de algunos resultados indeseables en lo deportivo, el Guadalajara ha sufrido en las últimas semanas por distintas internas que salieron a la luz. Ejemplo de esto es que se filtró que el plantel está dividido entre los que apoyan y los que no a Víctor Manuel Vucetich, o que Amaury Vergara ya le dio las gracias al DT y probablemente lo reemplace una vez finalice la temporada.

+ Mira el Clásico Tapatío en TV Azteca a través de Rebaño Pasión

El triunfo 2-0 ante Tijuana por la Jornada 15 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX ha calmado un poco las aguas en Chivas, y prueba de ello es la palabra del técnico. El Rey Midas analizó la victoria del equipo en diálogo con TUDN y también se dio tiempo de desmentir los rumores sobre su mala relación con los futbolistas.

Víctor Vucetich, con plena confianza en el plantel (Imago 7)

"Ha habido mucha comunicación con todos los jugadores, con la directiva, con Ricardo Peláez y Amaury Vergara, nos han respaldado. Los jóvenes se han entregado, no les he podido reclamar que la actitud no ha sido la correcta, siempre han intentado, siempre han buscado, estamos convencidos de lo que se tiene que hacer, hay plena confianza en el plantel", explicó Víctor Manuel Vucetich.

Más adelante, aseveró que el Rebaño Sagrado hará lo imposible por obtener cupo a la Liguilla: "Para asegurar la calificación, mínimo tendrían que ser seis puntos y nuestras aspiraciones son ganar los nueve puntos que restan. Tengo un compromiso, lo he asumido desde que inicié y mi compromiso sigue, siempre he asumido retos de esta magnitud".

"Creo que el equipo se encontró, ha venido trabajando muy bien. Debimos haber ganado muchos encuentros, pero hemos sido un equipo que ha tenido fallas en el sector defensivo y ofensivo. Se está retomando la confianza y la determinación, por tal motivo el equipo ganó el partido pasado", sentenció Vucetich.