José Luis Higuera, ex directivo de las Chivas de Guadalajara, se volvió viral este miércoles tras ser el protagonista de un video en el que saluda al propietario del club tapatío: Amaury Vergara y recibe el rechazo total de parte de este. Ahora se filtró una entrevista previa a este impasse, en la que se refería al heredero del Grupo Chivas-Omnilife y que desconcertó aún más a todos los usuarios de las redes sociales.

El presidente del Rebaño Sagrado tuvo una actitud bastante inesperada y poco diplomática con quien el ex director general de la insitución rojiblanca, a quien le negó el saludo y lo encaró para pedirle que no se le volviera a acercar, esto ocurrió a la salida de la Ceremonia de Investidura al Salón de la Fama 2022, el martes en Pachuca, Hidalgo.

Se empezó a viralizar este miércoles un video en las redes sociales, en el que apareció Vergara con un tono bien alto, como pocas veces se le ha escuchado. Esto tras percatarse del saludo de Higuera, ahora directivo del Atlético Morelia de la Liga de Expansión MX y mientras firmaba algunos autógrafos a las afueras del auditorio donde se realizó la décima Investidura al Salón de la Fama 2022. "No, no me saludes tú, es más no te me vuelvas a acercar nunca más", se oye al hijo de Jorge Vergara gritarle al ex directivo, quien simplemente atinó a responder: "orále", en una clara muestra que no se trató de una broma.

Luego de viralizarse esta dura reacción de Amaury Vergara en las redes sociales, apareció un nuevo video en el que aparece José Luis Higuera en una entrevista con su ex compañero en el programa Fútbol Picante que transmite ESPN y actualmente en otro canal: Ángel García Toraño, a quien le afirma que "le deseo suerte a las Chivas, las veo bien, porque están apostando por un proyecto, que espero que lo aguanten. Por ahí está Amaury, ya lo salude y todo MUY BIEN, la verdad…". Una declaración que tras el impasse posterior a las afueras del recinto, dejó muy mal parado a Higuera.

José Luis Higuera llegó a las Chivas en 2016, luego que fuera contratado por Jorge Vergara y durante su gestión se le culpa por la inesperada salida del técnico argentino Matías Almeyda, además de futbolistas como Rodolfo Pizarro, entre otros. El dirigente se marchó del club, luego que Amaury tomó posesión del equipo después del fallecimiento de su padre en noviembre de 2019.