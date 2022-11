El defender la playera de tu país en una Copa del Mundo es un sueño para cualquier futbolista, en donde Alexis Vega está logrando vivir esa experiencia por primera vez en su carrera; sin embargo, otro motivo de orgullo para el también jugador de Chivas es que la FIFA lo puso a la altura de jugadores como Lionel Messi y Neymar.

Gru está llamado a ser uno de los jugadores más importantes del Tricolor en la aventura de Qatar 2022, ya que debido a su dinámica, explosividad y técnica individual apuesta a ser el jugador diferente de México, por lo que inclusive la FIFA realizó una encuesta en redes sociales en donde preguntaron cuál jugador ‘10’ del continente americano sería más determinante.

"Todavía no me la creo, por ahí vi algunas publicaciones donde sale Neymar, Messi, jugadores de mucha calidad y ver mi foto al lado de ellos es un sueño que estoy viviendo, todavía no me la creo, estamos a nada, a horas de iniciar una Copa del Mundo y voy a representar a mi país de la mejor manera", declaró Vega en entrevista con la FIFA.

Alexis está teniendo una gran carrera como futbolista, ya que al contar apenas con casi 25 años, ya porta la playera de uno de los clubes más importantes de México y el continente, además de que ya ganó la medalla de bronce en unos Juegos Olímpicos, ganó una Copa Oro con el Tricolor y ahora es un referente de la Selección Mexicana en una Copa del Mundo.

¿Cuándo debutará México en el Mundial?

Tras consumar sus duelos de preparación, el Tricolor se reporta listo para iniciar la competencia de naciones más importante del planeta en donde su primer rival será Polonia y deberá enfrentarlo el próximo martes 22 de noviembre, en punto de las 10 de la mañana, tiempo del centro de México.

