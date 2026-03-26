Esta noche no es una más para Chivas debido a que su casa empieza a respirar el Mundial 2026 con el repechaje entre Nueva Caledonia y Jamaica. En medio de este contexto todos los focos se van con Amaury Vergara que está presente en el Estadio Akron, ahora llamado Guadalajara, en el que se dio el gusto de recibir a Gianni Infantino en la casa del chiverío.

El Guadalajara no para de ultimar detalles para recibir al certamen más importante del mundo por tercera vez en su historia. A su vez, se dará por primera vez en la actual casa del Rebaño Sagrado, sueño que quería cumplir Jorge Vergara.

La Copa del Mundo 2026 es una realidad y el Estadio Akron, hoy llamado Guadalajara, se encuentra listo para recibir al certamen más importante a nivel selecciones. Hoy ya respira la cita mundialista con el repechaje de Jamaica ante Nueva Caledonia.

En la casa de Chivas se encuentra obviamente Amaury Vergara quien se dio el gusto de recibir a dos importantes invitados. Se trata de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y a Mikel Arreola, mandamás de la Liga MX.

Grito homofóbico en el Estadio Akron

Por otro lado, la afición que se acercó al Estadio Akron parece tener afinidad por Nueva Caledonia porque desde que comenzó el partido apoyó al país oceánico. A su vez, en la casa de Chivas se escuchó el grito homofóbico cada vez que Blake, portero de Jamaica, sacaba de meta.