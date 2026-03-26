Esta tarde Chivas hizo oficial la renovación de Daniel Aguirre hasta el 2030 tras convertirse en una de las piezas claves del equipo desde la lesión de Diego Campillo ante Atlas en el Apertura 2025. La continuidad del futbolista que no tenía minutos es el claro ejemplo de que Javier Mier y Alejandro Manzo encontraron en Gabriel Milito al técnico ideal para el Guadalajara.

El Rebaño Sagrado de Amaury Vergara se ha caracterizado por tener una billetera flaca debido a que su objetivo era la incorporación y desarrollo de jugadores en las fuerzas básicas tras el rotundo fracaso de Ricardo Peláez como director deportivo. Con esta premisa, las cabezas de proyectos saben muy bien que no iban a llegar grandes fichajes y que había que apostar a los canteranos.

Esta mañana tarde Chivas confirmó indirectamente que Gabriel Milito es su entrenador desde la salida de Matías Almeyda con la renovación de Daniel Aguirre. El mediocampista llegó por recomendación de Chicharito Hernández, lo único bueno que hizo en su vuelta al Guadalajara, a cambio de unos pocos miles de dólares y recién con el entrenador argentino debutó en la Liga MX.

Chivas renovó a Daniel Aguirre hasta el 2030. (Foto: X / @Chivas)

¿Por qué Daniel Aguirre es el ejemplo de que Gabriel Milito es el DT ideal para Chivas?

Desde el Apertura 2025 Chivas llevó adelante fuertes inversiones, pero encontró en Gabriel Milito la posibilidad de revalorizar a una plantilla que parecía dar más números negativos que positivos. Un claro ejemplo es Daniel Aguirre, a quien lo posicionó como stopper desde el primer amistoso que disputó. A él le dio un rol protagónico a Omar Govea, jugador que parecía tener los días contados en Guadalajara, y logró que Fernando González no solo sea un futbolista importante al momento de defender, sino que también se anime a jugar con el balón a pesar de los grandes defectos que tiene ese aspecto.

Esta manera de trabajar del técnico argentino le permitió al Guadalajara ver al banquillo y encontrar una baraja de opciones para jugar. Miguel Gómez no solo puede jugar como carrilero o lateral, por derecha e izquierda, sino que también puede jugar como stopper. Da la sensación que el argentino con su cuerpo técnico tienen la vocación de enseñar o terminar pulir nuevos conceptos a jugadores que llegaban enfrascados en un puesto.

Por último, Gabriel Milito no solo hizo jugar a Roberto Alvarado como carrilero, sino que también lo recuperó dándole la confianza para que juegue más en el medio. A su vez, consolidó a un Armando González como un jugador que es seguido de cerca por varios equipos de Europa.