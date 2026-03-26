Chivas atraviesa un gran momento deportivo en el Clausura 2026, con varios jugadores alcanzando su mejor versión y consolidándose como piezas clave en el esquema de Gabriel Milito. Este rendimiento no ha pasado desapercibido para la directiva, que ya trabaja en asegurar la continuidad de sus figuras como parte de un proyecto sólido a futuro.

En ese sentido, el Guadalajara hizo oficial la renovación de Daniel Aguirre, uno de los titulares indiscutibles del equipo. La noticia fue anunciada a través de redes sociales, generando entusiasmo entre la afición rojiblanca, que reconoce en Dani a uno de los jugadores más consistentes y determinantes de la temporada.

De acuerdo con el comunicado del club, Aguirre firmó una extensión de contrato hasta 2030, dejando claro el nivel de confianza que existe en torno a su figura. Chivas destacó su rendimiento, liderazgo y versatilidad, cualidades que lo convierten en un futbolista fundamental, capaz de adaptarse a distintas posiciones tanto en la defensa como en el mediocampo.

Si bien en sus inicios se desempeñaba como interior, con Gabriel Milito ha encontrado su mejor versión como tercer central por derecha. Su rol va más allá de la defensa tradicional, ya que constantemente se proyecta al ataque, pisa línea de fondo y genera superioridades, siendo una pieza clave en el funcionamiento táctico del equipo.

Chivas ha renovado a varios jugadores clave para el equipo, apostando por un proyecto a futuro

La renovación de Aguirre no es un caso aislado, sino parte de una estrategia clara del club. En febrero, Chivas también aseguró la continuidad de Omar Govea, Santiago Sandoval y Óscar Whalley, mientras que en diciembre hizo lo propio con Armando González, todos con contratos a largo plazo que refuerzan la base del proyecto. Esto no solo garantiza competitividad, sino que también protege al club ante posibles ofertas europeas, permitiendo obtener beneficios económicos en caso de futuras transferencias.