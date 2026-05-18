Chiva rompió filas luego de la eliminación sufrida ante Cruz Azul. Tras lo sucedido en la Liguilla, Ángel Sepúlveda fue uno de los primeros en agradecer a la afición un mensaje.

Ángel Sepúlveda fue una de las grandes incorporaciones que realizó el Guadalajara para el Clausura 2026. Tras la eliminación ante Cruz Azul, Ángel Sepúlveda dejó un mensaje a la afición en la que señaló estar orgullo por representar a Chivas y por la gente que los acompaña partido a partido.

El Cuate llegó al Rebaño Sagrado sabiendo que iba a ser suplente de Armando González, pero con el objetivo de superarlo para ser llamado a la Selección Mexicana. Sin embargo, el atacante no fue considerado por el Tri para la Copa del Mundo 2026, pero reemplazó a la Hormiga de la mejor manera en la Liguilla.

Ante Cruz Azul Ángel Sepúlveda apareció con un gol en el Estadio Azteca, pero en la vuelta poco pudo hacer para marcar la diferencia. Tras la eliminación en la Liguilla de la Liga MX, el futbolista rojiblanco dejó un mensaje en redes sociales en el que agradeció a la afición. “A toda la gente que nos acompañó siempre gracias de corazón”, comentó en una historia de Instagram.

Hugo camberos dejó mensaje a la afición de Chivas

Otro futbolista que se expresó en redes sociales fue Hugo Camberos, quien en redes sociales se sintió dolido por la eliminación. “Nos duele mucho que no haya podido ser. Lo queríamos y creímos hasta el final igual que ustedes. Esta afición es especial y estoy seguro que este equipo no va a descansar hasta lograr eso que todos queremos. Gracias por no bajarse de este barco, chivahermanos”, escribió en Instagram tras la derrota.