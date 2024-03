Antonio Briseño reaccionó esta semana de forma contundente a las burlas que le dedicaron Ricardo Ferretti y Álvaro Morales en Espn. Esto, durante una entrevista a la que acudió para platicar de futbol con Ricardo La Volpe en su podcast Lavolpismo. Las respuestas del defensor de las Chivas de Guadalajara incomodaron al exentrenador, quien no dudó y lo criticó en plena charla al catalogarlo de arrogante.

El central titular habitual en la alineación del Rebaño Sagrado en este Torneo Clausura 2024, se sorprendió con la critica de La Volpe. El futbolista aprovechó el parón de la Liga MX por la Fecha FIFA de marzo para atender la especial entrevista con su extécnico en Atlas. El zaguero se sentó a hablar de táctica moderna en una pizarra con el Bigotón, quien en un momento se notó incómodo, hasta que se hartó. La impulsiva reacción del exseleccionador de México generó un espacio desagradable en este episodio.

El Pollo Briseño acaparó la atención del podcast con su intento de explicar a la audiencia un movimiento táctico y acabó con la paciencia de La Volpe. El extimonel del Guadalajara le pidió al rojiblanco que le aclare cómo defender en pelota parada. El estelar defensor de las Chivas inicia su exposición e inmediatamente le interrumpe, alegando que “ya sabe“. Pero, Briseño le advierte que sus espectadores quizás no y para ellos lo comenta.

El conductor del programa Lavolpismo, en su intento por relajar el ambiente, le comenta a Briseño que “lo que sí quiero resaltar, es que tener una conversación así con un futbolista, en la actualidad, es muy complicado“. El Pollo le refiere que “No. Yo creo que todos pueden hablar de futbol“. Por lo que alega que “yo necesito saber más de esto, para llevarlo a cancha“. Ricardo La Volpe vuelve a interrumpirlo para criticarlo. Le cuestionó que “yo creo que tiene, me parece, aunque se pueda enojar lo que le voy a decir. Me parece que él se cree que ya se las sabe todas“. Lo que dejó aún más tenso el ambiente.

Antonio Briseño respondió a las burlas de Ricardo Ferretti en televisión

La reacción de Antonio Briseño a la burla de Tuca Ferretti

El Pollo Briseño, mucho antes en esta entrevista en el podcast Lavolpismo, reaccionó a esta interacción en el programa Futbol Picante. El zaguero reconoció que las palabras de su extécnico no causaron mayor incomodidad y las del comunicador ni las tomó en cuenta. Le replicó a Ricardo La Volpe en el mismo sillón, que “para mí, no pasa nada, porque sé lo que trabajo. Sé lo que me ha costado y ningún pendejo soy“.

Antonio Briseño prosiguió su respuesta a este episodio de Ricardo Ferretti y advirtió que no le molesta, porque “gano una buena cantidad de dinero al mes, me pagan por jugar futbol. Entonces, tengo mi autoestima, tengo una coraza importante y no pasa nada. Uno como jugador tiene que estar pendiente de lo que hace en la cancha, no fuera“.

Antonio Briseño consideró que el Tuca es puro “show“

La plática de Antonio Briseño con Ricardo La Volpe se centró en una discusión sobre la ausencia de “códigos” de parte del Tuca Ferretti. Esto, al hacer de conocimiento público un tema que surgió en su etapa como estratega profesional. El central, en cambio, reconoció que respeta “muchísimo” al director técnico, sabedor que se trata de generar audiencias.

El zaguero del Guadalajara rememoró que “no pasa nada, es parte de… (la polémica). Una vez Tomás Boy, que en paz descanse, me traía en jaque cabrón, pero después tuve una afinidad muy importante con él. Volteo y dice enfrente de todos: ‘Yo estuve en el futbol mexicano, vi el show, es show y yo fui show’. Entonces, ahorita si digo que es show. Yo creo que en su momento el Tuca lo dijo como que: ‘pues, yo también lo corrí’. Así como entrando en el juego de la broma y todo eso. Yo quiero mucho al Tuca“.