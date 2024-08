Desde su debut en partido correspondiente al Apertura 2017 de la Liga MX, el 22 de julio de aquel año bajo el mando de Matías Almeyda, Nene Beltrán ha ido en ascenso en su carrera. No obstante, el propio mediocampista ha mencionado que de no ser por todo el apoyo recibido desde sus inicios, no habría llegado hasta donde está.

Es por eso que este viernes 30 de agosto, a casi 24 horas del partido correspondiente a la Jornada 6 del torneo Apertura 2024 entre las Chivas de Guadalajara y Juárez FC, Beltrán acudió junto a Omar Govea y Antonio Briseño a la inauguración de una nueva tienda de la marca Puma, sponsor encargado de confeccionar la indumentaria del Rebaño Sagrado y que apoyó a Nene desde sus primeros pasos como profesional.

El sentido mensaje de agradecimiento de Nene Beltrán

Unos 200 aficionados del equipo rojiblanco llegaron a la nueva tienda ubicada en Tlaquepaque, Jalisco, para poder ser parte de la firma de autógrafos que ofrecieron los mencionados miembros del plantel tapatío. Allí, Beltrán también se dio tiempo jugar algunos partidos del famoso videojuego de futbol en el que destacó durante la eLiga MX que se disputó en pandemia. En todo momento, Nene se mostró agradecido con la marca.

“Conmigo personalmente, yo muy agradecido con Puma porque me dieron la oportunidad cuando recién debuté, porque confiaron en mí y siempre muy contento, muy agradecido. Esa es la parte más importante para mí, la confianza de ellos hacia mí y las ganas que yo también tenía y ellos de que fuera parte de esta familia. Entonces, siempre estoy muy contento con Puma y muy agradecido”, contó Beltrán al portal Medio Tiempo.

Nene echó flores a la marca

“Siempre sacan un muy bonito diseño. La verdad que aparte de que Chivas y el escudo y todo, siempre se ve bien con cualquier color. Entonces, la realidad es que yo siempre encantado, siempre soy el primero en ver lo que es la playera. Entonces, siempre me emociono y me da mucha alegría siempre los diseños que hacen”, sentenció Beltrán.

En representación de Chivas Femenil, también acudieron Araceli Torres y Daniela Delgado, quienes firmaron autógrafos a todos sus fans en esta fiesta para celebrar la apertura de otro punto de venta donde se pueden adquirir productos oficiales del Guadalajara.