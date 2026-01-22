La Selección Mexicana llevó adelante su primer partido de cara al Mundial 2026 tras superar por la mínima diferencia ante Panamá. Tras lo vivido en el Estadio Rommel Fernández, el Tri enfrentará a Bolivia, por lo que repasamos cómo, dónde y cuándo ver en VIVO y EN DIRECTO a los ocho jugadores de Chivas: Raúl Rangel, Luis Romo, Bryan González, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Armando González.

Esta noche el equipo de Javier Aguirre intentó jugar al tempo del estilo del conjunto de Gabriel Milito, pero poco pudieron hacer. Uno de los puntos llamativos llegó con la presencia de seis jugadores del Rebaño Sagrado como titulares.

Uno de los puntos destacados en la Selección Mexicana ante Panamá fue Brian Gutiérrez quien tuvo un remate brutal de tiro libre que se fue cerca, mientras que Richard Ledezma se mostró sólido como en Chivas. Por su parte, Armando González tuvo una jugada de gol de cabeza con una marca muy pegada.

¿Cuándo y dónde juegan Bolivia vs. México por el amistoso de preparación para el Mundial 2026?

El juego entre México y Panamá se llevará adelante el próximo domingo 25 de enero en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra. El mismo comenzará a disputarse a las 13:30 del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO Bolivia vs. México por la Fecha FIFA para el Mundial 2026?

Al igual que en la victoria contra Panamá, el encuentro entre México y Panamá se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta. La transmisión estará a cargo de Televisa y TV Azteca, por lo que en territorio mexicano se podrá ver por Azteca Deportes, Canal 7, TUDN, Canal 9 y el servicio de streaming ViX Premium. Obviamente, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores rojiblancos en este amistoso de preparación para el Mundial 2026.