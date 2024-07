Chicharito Hernández hizo una alarmante confesión sobre por qué no viajó a Zacatecas para la Copa por la Paz 2024, donde el Guadalajara perdió la Final contra el Pachuca. El delantero inexplicablemente se bajó de la convocatoria a unas horas de que el equipo emprendiera el viaje para disputar esos partidos de carácter amistoso, pero recién destapó lo que en realidad ocurrió.

Hernández Balcázar relató que durante la pretemporada del Rebaño Sagrado en Cancún, Quintana Roo, a causa de una fuerte barrida en los entrenamientos, quedó sumamente lastimado, aunque por fortuna, todo quedó en un susto. Así lo reveló en su cuenta de Twitch, donde suele hacer streamings y se ha convertido en su pasatiempo principal.

Así fue la lesión de Chicharito Hernández en pretemporada

“Casi me rompo el ligamento de la rodilla izquierda y afortunadamente solo quedó un esguince. Por eso no pude ir a Zacatecas, me pasó el penúltimo día de la pretemporada en Cancún y si les muestro la pinche foto, durísimo. Fue un accidente en una barrida que a lo mejor se pudo prevenir, sí, y pues casi me chingo la rodilla”, relató el ariete de 36 años en su transmisión.

Según CH14, el golpe lo recibió en rodilla derecha, justo donde le ocurrió la lesión con Los Ángeles Galaxy, misma que lo alejó de las canchas desde junio de 2023. No obstante, todo quedó en el anecdotario de Javier, quien ahora trabaja a marchas forzadas para poder recuperar su mejor versión.

Así fue como Chicharito se salvó de esa peligrosa lesión

“Afortunadamente por el trabajo que llevo haciendo para que todo mi cuerpo esté de la manera más alineada y funcional, ayudó a que mis caderas se movieran de cierta manera para que mi rodilla no sufriera tanto. Me salvé, porque yo creo que si me vuelvo a lastimar la rodilla de esa manera, yo me retiro. No creo estar otros ocho meses recuperándome y más a esta edad, yo creo que me retiraría… pero por algo (no pasó). Va a haber Chicha para rato”, contó a sus seguidores en la plataforma de streaming.

Las Chivas de Guadalajara harán su flamante debut este sábado a las 19:00 horas en el Estadio Akron ante los Diablos Rojos del Toluca, en busca de su primera victoria en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX.