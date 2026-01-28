Uno de los futbolistas que el Guadalajara seguía de cerca en los últimos mercados de pases es sin duda César Montes. Mientras se hablaba de la posibilidad de que llegue en el verano, revelan que el Besiktas de Turquía estaría interesado en quedarse con su fichaje en este libro de pases.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado buscaba para el Clausura 2026 a un defensor debido a que Gilberto Sepúlveda no terminaba de dar las garantías esperadas cuando uno de los titulares se lesionaba o estaba suspendido. Es por esta razón que se especuló con la llegada de Eduardo Águila o Víctor Guzmán.

En medio de este contexto se rumoreó con la posibilidad de que Chivas vaya a por César Montes, futbolista que buscó en el Apertura 2025 y Clausura 2025. Sin embargo, diferentes reportes señalaron que el central que buscó el Guadalajara podría llegar a regresar a la Liga MX recién de la Copa del Mundo 2026.

César Montes es buscado por club de Turquía. (Foto: IMAGO7)

De cara a la cita mundialista y con el mercado de pases abierto, revelan que el defensor mexicano podría salir de Lokomotiv para convertirse en nuevo jugador de Besiktas de Turquía. “El cuadro turco lo ve como un refuerzo importante en defensa y quiere ficharlo. Por ahora el pase parece complicado porque César es pilar en Lokomotiv, pero ya hay pláticas entre clubes”, reportó Kery Ruiz.

¿César Montes llega a Turquía?

Con el correr de las horas dieron a conocer que Lokomotiv rechazó la oferta de 10 millones de dólares de parte de Besiktas según lo informado por Claro Sports. De esta manera, el Guadalajara tiene una chance más en el siguiente mercado de pases para quedarse con el defensor y referente de la Selección Mexicana.