El hecho de que la Selección Mexicana convocara a ocho jugadores de las Chivas de Guadalajara para sus próximos amistosos frente a Panamá y Bolivia, ha vuelto a reabrir el debate sobre la importancia que tiene el Rebaño Sagrado en la Liga MX. Especialmente desde la llegada de Gabriel Milito, se ve al conjunto rojiblanco con una identidad marcada y jugadores en un nivel bueno y sostenido.

Desde hace varios años, muchos consideran que el Guadalajara, por su idiosincrasia, tiene que apuntar a tener los mejores mexicanos en sus filas, algo que para Paul Aguilar, ex jugador del América, hoy no sucede. “Para mí no están, porque en Guadalajara están obligados a jugar con puros mexicanos. Y en otros equipos, donde tienes la competencia interna que es mucho extranjero, creo que es ahí donde destaca el mexicano”.

En la mesa de debate de La Última Palabra, Aguilar, quien jugara toda una década como azulcrema, defendió su postura: “Creo que para mí eso es lo importante. Estar compitiendo con jugadores que vienen de Colombia, de España. Creo que eso hace que el jugador mexicano crezca. Para mí el que jueguen dos o tres mexicanos en un equipo es mucho mejor”, insistió.

Además de Raúl Rangel y Roberto Alvarado, habituales convocados por Javier Aguirre, también recibieron el llamado Armando González y Ángel Sepúlveda, mientras que Bryan González, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez tendrán su primera oportunidad para vestir la playera del Tri.

Paul Aguilar reconoce el buen momento de Chivas

Pese a su opinión sobre “los mejores mexicanos”, Paul Aguilar no dudó en reconocer el buen momento que atraviesa el Guadalajara en la Liga MX: “No digo que en este momento no haya buenos jugadores, hay muchos buenos jugadores y da gusto, primero que Chivas ande bien por el futbol mexicano y segundo que haya tanto joven apostando ahorita en Guadalajara, eso beneficia a la Selección Mexicana”.