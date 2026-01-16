Las Chivas de Guadalajara comenzaron el Clausura 2026 de la Liga MX con el pie derecho, gracias a sus dos victorias frente a Pachuca y los Bravos de Juárez. El conjunto dirigido por Gabriel Milito se ilusiona con poder ser protagonista y pelear por el título, aunque el certamen recién comienza y todavía queda mucho camino por recorrer.

Asimismo, en lo que respecta al mercado, todo indica que Chivas se conformará con las llegadas de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, al mismo tiempo que todavía se intenta encontrar acomodo a elementos como Alan Pulido y Érick Gutiérrez, quienes no entraron en planes del cuerpo técnico.

Brian Gutiérrez sobre su vínculo con Chivas

El flamante fichaje rojiblanco, Brian Gutiérrez, contó en diálogo con Telemundo lo que significa para él vestir los colores del Guadalajara: “Es algo muy bonito para nosotros, especialmente para mi papá que es bien chivista, es como cumplir su sueño también. Es un sueño familiar (…) Lo que me inculcaron mis papás, la cultura y convivir con todos. En mi familia todos somos mexicanos, entonces en la casa hablamos español”, remarcó el futbolista de 22 años.

Raúl Rangel sobre el comienzo del Guadalajara

El guardameta Raúl Rangel logró mantener las dos vallas invictas en las primeras dos jornadas del nuevo torneo, algo que atribuye al trabajo en equipo que se viene realizando en el Guadalajara: “Este es trabajo de todo el equipo, staff y cuerpo técnico el que haya este entendimiento, el saber manejar los partidos. La temporada pasada se demostró que empezamos a agarrar una buena secuencia de partidos y creo que el haber trabajado toda la pretemporada, el equipo junto, fue lo que dio para este arranque de torneo”, reflexionó.

Ocho convocados a la Selección Mexicana

Por otro lado, con vistas al Mundial de 2026, la Selección Mexicana confirmó la lista de convocados para los amistosos frente a Bolivia y Panamá, con una importante base de jugadores del Guadalajara. Estos son: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Luis Romo, Bryan González, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Armando González y Ángel Sepúlveda. Además, como si fuera poco, otros elementos irán a la Sub-20: Hugo Camberos, Samir Inda, Santiago Sandoval, Sebastián Liceaga, Cristo Navarrete, Carlos Hernández y Yohan Orozco.