Claudio Suárez analizó el próximo Clásico Nacional Chivas vs. América del Apertura 2024

El panorama para las Chivas de Guadalajara podría cambiar en un parpadeo. El Rebaño Sagrado ha tenido una temporada de menos a más en este torneo Apertura 2024 de la Liga MX en donde pasó de comenzar con un empate y una derrota, a hilvanar cuatro partidos invicto hasta el momento. Sin embargo, con el Clásico Nacional ante el América a unas horas de realizarse hay un factor que podría jugarle en contra y del que pocos hablan.

Este sábado 14 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana, el equipo dirigido por Fernando Gago se medirá ante los entrenados por el brasileño André Jardine en una edición más del Clásico de Clásicos. El equipo rojiblanco es sexto lugar de la tabla general con 11 puntos producto de tres victorias, dos empates y una derrota, mientras que los azulcremas son duodécimos con seis unidades luego de dos victorias, ningún empate y cuatro descalabros.

¿Por qué Claudio Suárez cree que Chivas podría verse afectado?

Por ende, el chiverío parte como favorito, aunque el exjugador de los jaliscienses, Claudio Suárez, analizó un factor que podría perjudicar al Rebaño Sagrado y naturalmente beneficiar a las Águilas. El ahora comentarista de Fox Deportes, advirtió que el cuadro tapatío llegaba inspirado a este encuentro, pero ahora, es una incógnita el ritmo de juego que puedan mostrar en el campo.

“Si les preguntas a Fernando Gago y a los jugadores te van a decir que no (son favoritos), igual que Jardine. Que empiezan a sacar pretextos, ahorita Chivas está mucho mejor que América y tienen que aprovecharlo, esa inercia, que están jugando bien, que es un equipo dinámico. Le estaba pasando a Chivas que no tenían esa consistencia por ahí cometían errores, dejaban ir partidos. Hoy, creo que lo han hecho bien, el tema de esta Fecha FIFA cortó un poquito el ritmo y no sé si esto pueda afectar, más que nada, a Chivas, porque al América creo que le benefició, aunque jugó un partido amistoso con el Nacional de Colombia, tiene jugadores fuera de ritmo y lesionados”, fue la advertencia que lanzó El Emperador.

El factor de la afición, beneficiará a Chivas

A nivel mundial, todas las selecciones tuvieron actividad y México jugó dos partidos ante Nueva Zelanda y Canadá en esta ventana, que obligó al futbol de clubes a detenerse, algo que según Suárez, no sería para nada beneficioso para los rojiblancos. Aunque eso sí, recordó que a pesar de ser un partido de visita, el Guadalajara es local en cualquier cancha, lo que le beneficia bastante.

“Hay algo muy curioso, pues a pesar de que el América es bicampeón, los aficionados lo han abandonado, o sea, es increíble que en el estadio donde están jugando, la gente no va y están reteniendo boletos para venderles más a los americanistas que a la gente de Chivas, porque si no, va a haber más aficionados de Chivas, porque eso sí, los aficionados de Chivas apoyan en todo momento. Pero lo que dice Jardine tiene muchas cosas de cierto, en los Clásicos, a pesar de que andes mal, puede ser un momento anímico para ganar y de ahí levantar, entonces sí tienen que tener cuidado las Chivas”, puntualizó.