Bruce El-mesmari llegó como agente libre a las Chivas de Guadalajara, en una cuestionada contratación proveniente del eterno rival. El canterano del Club América tras cumplir la pretemporada con el primer equipo de Fernando Gago, fue asignado al filial Tapatío. Este fin de semana se polemizó por un desubicado gesto del delantero que cayó muy mal en el seno de la institución tapatía.

El atacante formado en Coapa trabaja en Verde Valle bajo las ordenes del entrenador Arturo Ortega. La filial rojiblanca todavía no tiene fecha aún para el debut en el Torneo Apertura 2024 de la Liga de Expansión MX. El-mesmari ahora pelea por un puesto con la reserva del Rebaño Sagrado. Mientras que Mauricio Reyes, otro canterano azulcrema, resalta con la categoría Sub23.

El-mesmari, a pesar de toda su actualidad en Guadalajara, continúa al pendiente de la actividad de las Águilas. Lo que quedó al descubierto después que América conquistó la Supercopa de la Liga MX al vencer 2-1 a Tigres UANL en Los Ángeles, California. El ahora juvenil rojiblanco no dudó en reaccionar a esto a través de sus redes sociales, lo que cayó muy mal en el entorno de las Chivas.

Una publicación de la cuenta Dinastía Águila en la red social Instagram generó y compartió toda la polémica con el delantero. El posteo comparó el pasado de los exChivas: Alejandro Zendejas, Cristian Calderón y Rodolfo Cota con su actualidad en América capturó la atención de todos. Bruce El-mesmari reaccionó con un like al post y la cuenta no dudó en replicarlo en X. Lo que ocasionó un revuelo en la afición rojiblanca, que no tomó bien este gesto del nuevo futbolista del Rebaño Sagrado.

Los números de Bruce El-mesmari en el Clausura 2024

El delantero cancunense, de 22 años de edad, no tuvo participación con el primer equipo de América en el Clausura 2024. Esto, después de debutar como profesional en el Apertura 2023. En el pasado torneo, con la categoría Sub23 de las Águilas, participó en 11 de las 17 fechas de la ronda regular. De ellas, entró sólo una vez de cambio, para totalizar 829 minutos. Anotó tres goles (Mazatlán, Atlas y Tigres UANL), sin asistencias.

La emotiva despedida de Bruce El-mesmari de América

Bruce El-mesmari a través de su cuenta personal en Instagram se despidió así de su etapa en América. Refirió que “fueron dos años increíbles que llevaré siempre en el corazón. Gracias por creer en mí y darme la oportunidad de cumplir un sueño que imaginé desde pequeño. Fue un orgullo pertenecer a esta institución, a la que estaré eternamente agradecido. Gracias a cada una de las personas que me ayudaron a cumplir los objetivos planteados dentro del equipo, los llevaré siempre en el corazón”.