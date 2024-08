Fernando Gago se juega la continuidad de su proyecto en el banquillo de las Chivas de Guadalajara más allá del Torneo Apertura 2024. La reanudación del calendario tras el fracaso en la Leagues Cup 2024 se perfila complicada, con el Clásico Nacional cerca. Por eso, Rebaño Pasión invitó a Jesús Bernal, Rodrigo Camacho, Erick López y Omar Villa Villa para analizar el futuro inmediato del argentino en el redil.

El periodista de la cadena ESPN abrió la rueda y lo incendió todo. Bernal predijo un panorama “difícil, porque se le acaba el contrato. Ese es un punto a considerar“. Añadió que “ya no está la persona que lo trajo, que es Fernando Hierro e incluso el futuro de la directiva, pues es incierto. Nadie garantiza que Fran Pérez y Juan Carlos Martínez se vayan a quedar una vez que termine este semestre. Entonces, todo eso en conjunto, me hace pensar que es difícil”.

Jesús Bernal, insider del Guadalajara para el programa Futbol Picante, advirtió a Rebaño Pasión que “no me atrevo a asegurar nada, porque no sé si se va a quedar o se va a ir. Pero, cuando pones todas las cartas sobre la mesa, te das cuenta que su continuidad no es sencilla. Ya, si llega a una final o si es campeón, pues también sería una locura quitarlo. Pero con cualquier otra situación, al no estar quien le dio un respaldo como Fernando Hierro, es difícil pensar que pueda seguir“.

Rodrigo Camacho: Gago aún tiene cosas qué demostrar

El excorresponsal de FOX Sports siguió y no fue tan tajante. El periodista refirió sobre el futuro de Gago, que “iba a decir incierto. Pero, no tengo tampoco la certeza de que sea incierto. Entonces, diría que hay un reto interesante. La palabra de Gago sería reto, todavía. Porque, insisto, a mí hubo cosas que me gustaron en su primer semestre. Pero, ahora, por lo que he podido preguntar, por lo que me han contado, creo que algo en lo que llegó a mejorar, en comparación con el ciclo anterior, fue la gestión de grupo“.

Fernando Gago afrontará los próximos partidos como un periodo clave para su gestión en Chivas (IMAGO7)

Rodrigo Camacho analizó que el cuerpo técnico que lidera Gago aún tiene espacio que desarrollar en el redil. El comunicador refirió a Rebaño Pasión que “hay cosas que todavía le tocan mejorar en la gestión, como tal, de la plantilla. Creo que sí hubo un convencimiento inicial, pero también puede ser normal que puedan llegar siempre las dudas y al entrenador le empiezan a creer hasta que ganes. En ese sentido, Fernando Gago tiene todavía cosas que demostrar, ya no a la gente, sino él como entrenador y para con sus jugadores“.

El insider favorito de los aficionados en redes sociales advirtió a Gago, que “tiene un reto bastante importante de hacer una autocrítica, que yo creo que también le vendría bien a Fernando Gago. Como esta eliminación en Leagues Cup 2024 y de cierta manera, replantearse lo que está haciendo. Su trabajo no es malintencionado. Pero, las formas que él cree que lo van a acercar al éxito, quizás habría que hacer un reajuste o una autocrítica de cambiar un poco el rumbo de cómo está trabajando con el equipo“.

Erick López advirtió el gran reto que tiene Gago en Chivas

El periodista de Televisa Guadalajara consideró a Rebaño Pasión, que “lo veo estable. Porque, hasta donde entiendo y sé, su forma de trabajar, su manejo con el grupo, le ha agradado a la directiva. Tiene ese respaldo, a pesar de lo ocurrido en Leagues Cup, con ese descalabro, que no es menor. Eso sí quiero decirlo, no es menor. Por más que se quiera maquillar, es un fracaso“.

López, insider de Chivas para TUDN, advirtió que “el gran reto que tiene Fernando Gago, como lo va a tener cualquier técnico que llegue a Chivas, es el levantar el título. Hoy más que nunca el técnico que está en Chivas me parece que ya no le alcanza con buenos torneos. Ya no le alcanza con semifinales, ya no le alcanza con estar arañando. El técnico que está en Chivas necesita dar un paso sólido, importante, un golpe contundente y es acercarse en títulos al América”. Un condicionante en el que coincidió con Bernal, para asegurar la continuidad de su proyecto en Verde Valle.

Erick López consideró que el técnico que llegue a Chivas debe ser campeón

Villa Villa no ve saliendo a Gago antes de diciembre

El querido insider de Chivas para TV Azteca refirió que “al final, los técnicos dependen mucho de los resultados. Lo vimos apenas con Jaime Lozano en la Selección Mexicana, en donde se le ratificó; supuestamente se le había dado el apoyo después de la eliminación en Copa América y al final terminó saliendo. Y en el caso de Chivas y cualquier otro club, pues los resultados son los que van a mandar en el futuro de Gago como técnico del Rebaño“.

Omar Villarreal Villalbazo reconoció que el argentino “tiene el respaldo de la actual dirigencia. Entonces, me parece que lo veremos por lo menos hasta que termine el torneo. Una vez ahí, pues se podrán tomar determinaciones de cómo quedó el equipo, cómo jugó el equipo, cuántos puntos obtuvo, cómo llegó, hasta dónde llegó, qué logró. En este momento, es temprano para realizar un un balance del semestre, aunque ya tiene ahí el fracaso de la Leagues Cup. A pesar que vemos que la Leagues Cup, ahora, para algunos equipos como el Monterrey, termina siendo fundamental al momento de tomar decisiones en la dirección técnica de un club. Monterrey, que es un equipo que tiene una nómina de las mejores en el futbol mexicano. Pues, no avanzar en la Leagues Cup y no meterse en la fase importante, le costó el trabajo a Fernando Ortiz. En el caso de Gago, pues no le va a costar el trabajo. Pero, habrá que ver hasta dónde llega Chivas (en el Apertura 2024), para poder tomar una determinación en diciembre“.