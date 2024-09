Oswaldo Sánchez vivió muchos de sus mejores episodios bajo la portería de las Chivas de Guadalajara en el Clásico Nacional. El guardameta solía engrandecer aún más su figura en los partidos contra el América y la afición al Rebaño Sagrado siempre se lo agradeció. Sobre todo ahora que cada vez son menos los jugadores que defienden los colores del equipo con el corazón en la mano, como lo hacía el histórico cancerbero.

De hecho, Oswaldo Javier fue jugador de las Águilas durante tres años y llegó al Rebaño Sagrado justo después de haber vestido la playera azulcrema en 1999 y no se marchó hasta conseguir el ansiado título con el equipo tapatío en el Apertura 2006. Pero a pesar de su pasado americanista, Sánchez siempre sintió los colores del chiverío, al grado que tan pronto dejó a los cremas, tenía un ritual al comienzo de cada torneo con la mente puesta en su más odiado enemigo.

¿Cuál era el ritual de Oswaldo Sánchez?

“Un Clásico para mí significa mucho. Recuerdo que cuando jugaba, era el punto en el calendario que subrayaba con rojo y decía ‘este partido no se pierde nunca’. Un Clásico se vive con la misma pasión de los dos lados, la gran diferencia es que con Chivas tiene más mérito ganarlo por el hecho de ser puros mexicanos, por el hecho de ser pura gente que lucha y que sufre, y que siempre tiene la ilusión de ganarle al América con todas sus figuras”, comentó el portero al periódico Esto.

El ahora comentarista de TUDN de 50 años de edad, no quiso entrar en polémicas sobre si ahora los futbolistas sienten o no la camiseta, pero lo que sí dejó en claro fue que la intensidad ha cambiado, pues antes estos partidos se jugaban con el cuchillo entre los dientes.

¿La pasión ya no es la misma? Esto piensa Oswaldo Sánchez

“No sé si se viva con la misma pasión. Me parece que no porque antes habían expulsiones, duelos a muerte en el sentido futbolístico y ahora como que es más contemplativo en ciertos momentos, pero la pasión sí existe. Ambos equipos llegan cada uno con sus argumentos; Chivas me parece que en lo futbolístico y en lo táctico llega mejor. América ha pasado su mejor momento después del Bicampeonato, pero con la calidad de plantilla que tiene sin duda también pudiera ganarlo”, sentenció.