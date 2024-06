José Juan Macías sorprendió a todos al sumarse a la pretemporada con las Chivas de Guadalajara, pese a no entrar en planes para Fernando Gago. El nuevo comité deportivo busca cederlo, pero todos los interesados: León, Mazatlán y Santos Laguna lo desestimaron por la misma razón. Un reporte advirtió el sacrificio que haría el alto mando tapatío para que el delantero se vaya a préstamo y pueda recuperar su brillo.

El primer equipo del Rebaño Sagrado trabaja desde el 8 de junio en el hotel de concentración en la paradisíaca ciudad de Cancún. En donde, se intensifica la resistencia física de cara a un Torneo Apertura 2024 de Liga MX, que compartirán con la Leagues Cup 2024. El cuerpo técnico que lidera el argentino requiere de la mayor cantidad de talento a disposición para esta etapa de la preparación. Por ello, se llevó al canterano JJ Macías al caribe mexicano.

El Guadalajara pudiera desahogar un poco su nómina salarial con la salida de Macías en este mercado de pases. Esto, debido a un reporte de Luis Jiménez, coordinador de deportes en Multimedios Laguna, que advirtió a dónde iría el delantero. El periodista refirió que “Desde Cancún se menciona que JJ Macías dejará su pretemporada con Chivas su destino podría ser la Laguna“.

Jesús Bernal detalló el lunes la razón por la que José Juan Macías aún no salía del redil. El corresponsal de ESPN en la Perla de Occidente explicó en su canal de Youtube que “es un sueldo elevado, que no cualquier club puede pagar. El punto no es solamente el sueldo en sí mismo, sino que le piden a Chivas el absorber una parte del sueldo para que pueda hacerse la transferencia, pero el Rebaño dice no“. Una negativa que ahora parece cambiar ante la posibilidad que Ignacio Ambriz pueda darle minutos y procurar la recuperación del delantero. A quien hizo brillar en 2019, cuando coincidieron en León.

Los números de José Juan Macías en el Clausura 2024

El delantero canterano del Guadalajara, todavía de 24 años de edad, que jugó 21 minutos en la Liguilla del Apertura 2023 tras sus lesiones. Macías tuvo participación en apenas seis encuentros, de ellos tres como titular y todas en el comienzo del calendario. Alineó frente a Santos Laguna, Tigres UANL y Tijuana en las primeras tres fechas del torneo. Totalizó 287 minutos.

El canterano jugó medio tiempo como suplente en la derrota 1-2 ante León en la Jornada 11. Después, apareció como variante en el triunfo 2-0 sobre Querétaro, el 20 de abril, en el Estadio Akron por la Jornada 16. Desde entonces, no volvió a jugar, tampoco regresó a una convocatoria.