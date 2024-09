Chivas enfrenta a América por la jornada siete Apertura 2024. Previo al Clásico Nacional, destapan el motivo por el que Chicharito no fue convocado.

¿Está lesionado? Destapan el motivo por el que Chicharito no fue convocado para Chivas vs. América

Chivas enfrenta a América en la jornada siete del Apertura 2024 en una nueva edición del Clásico Nacional. Chicharito Hernández es uno de los grandes ausentes y destapan el verdadero motivo de su ausencia en el encuentro de esta noche.

Fernando Gago realizó una lista de 25 convocados para el juego contra los azulcremas en el Estadio Azul. La misma tendría un cepillado y se trataría de Ariel Castro, quien vio acción esta mañana en el choque de esta mañana.

A su vez, el entrenador argentino tiene varios ausentes en Chivas debido a que el equipo cuenta con varios lesionados. Uno de ellos es Chicharito Hernández, quien se lesionó en la entrada de calor de la Leagues Cup 2024.

Sin embargo, Fernando Cevallos dio a conocer que el atacante está recuperado, pero no quieren arriesgarlo. “Chiquete está recuperado al 100% y por eso hizo el viaje a la Ciudad de México… Chicharito, estaba para jugar algunos minutos y decidieron darle una semana más para no arriesgarse a otra lesión muscular por eso NO estará en el Clásico para enfrentar al América”, señaló el periodista de Fox Sports en X.

¿A qué hora se juega Chivas vs. América?

Como decíamos, Chivas y América se enfrentan en una nueva edición del Clásico Nacional por la jornada siete del Apertura 2024 de la Liga MX. El juego se llevará adelante a las 18:50 del Centro de México en el Estadio Azul.

Convocados de Chivas vs. América