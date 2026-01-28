Uriel Antuna es uno de los exjugadores de Chivas que más polémica ha generado en los últimos años, tanto por su paso por el Guadalajara como por las decisiones que tomó posteriormente en su carrera. En meses recientes, el atacante se encontraba en búsqueda de un nuevo club, pues dejó de entrar en planes de Tigres, y aunque incluso llegó a sonar un posible regreso al Rebaño Sagrado, su futuro ya quedó definido.

El nuevo destino de Antuna será Pumas de la UNAM, equipo con el que firmará de manera definitiva y con un contrato a largo plazo, de acuerdo con información del periodista César Luis Merlo. Con este movimiento, cualquier posibilidad de que Chivas buscara su regreso queda completamente descartada, cerrando así un capítulo que generó opiniones divididas entre la afición rojiblanca.

Uriel Antuna es objeto del deseo de Pumas

La salida de Tigres no sorprende, pues Antuna prácticamente no tuvo actividad en el actual torneo, acumulando apenas 64 minutos de juego. Del otro lado, Pumas busca reforzarse para dar un salto de calidad, luego de que el Apertura 2025 lo terminaron en décimo lugar y que, en el Clausura 2026, si bien marchan sextos, lo han hecho con un triunfo y dos empates, dejando dudas en su funcionamiento.

¿Cuándo se enfrentarán las Chivas contra los Pumas en el Clausura 2026?

Chivas recibirá a Pumas en el Estadio Akron durante la Jornada 13 del Clausura 2026, en un partido programado para el 5 de abril a las 8:07 de la noche. Este encuentro marcará el regreso de Uriel Antuna a la casa del Rebaño Sagrado, en un duelo que suele ser atractivo, pues, aunque no es un Clásico, sí hay una rivalidad entre ambos clubes y que ahora tendrá un ingrediente extra por la presencia del exrojiblanco.