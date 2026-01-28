La relación entre Alan Pulido y Chivas atraviesa su punto más tenso. El delantero tamaulipeco no entra en planes de Gabriel Milito ni de la institución, pero se ha negado a ceder en cualquier negociación para salir a préstamo, exigiendo que se le respete su contrato y se le pague el sueldo completo, uno de los más altos dentro del plantel rojiblanco.

Ante esta postura, la directiva de Chivas ya comenzó a tomar medidas mientras intenta acomodarlo en algún club de la Liga MX o de la MLS. De momento, Pulido entrena con la Sub-21 y se encuentra separado del Primer Equipo, una decisión tomada para evitar que su situación pueda contaminar el ambiente del vestidor. Sin embargo, en Verde Valle no descartan ir más allá y aplicar un castigo mayor si el jugador no flexibiliza su postura.

Chivas sigue sin acomodar a Alan Pulido

Para Pulido, la salida más cómoda sería que Chivas le liquide el contrato y lo deje libre, pero la directiva rojiblanca no está dispuesta a hacer ese desembolso de golpe, ni tampoco a facilitarle el camino. Incluso, no se descarta que los altos mandos del Guadalajara busquen cerrarle puertas en la Liga MX, compartiendo con otros clubes la complicada actitud que ha mostrado el futbolista durante este proceso.

Si bien es cierto que el llamado Pacto de Caballeros ya no existe en el futbol mexicano, también es una realidad que el medio sigue siendo muy cerrado. Una recomendación tan clara de no contratar a un jugador catalogado como problemático podría ser tomada en cuenta por la mayoría de los clubes, complicando seriamente el futuro deportivo del atacante.

Alan Pulido muy probablemente esté pensando ya en el retiro

Por otro lado, no se descarta que Alan Pulido esté considerando seriamente el retiro, y que por esa razón prefiera quedarse en Chivas cobrando su jugoso contrato, consciente de que podría ser el último de su carrera. De momento, esto no pasa de ser una especulación, pero si el delantero realmente quisiera seguir en activo, lo lógico sería que buscara oportunidades para jugar, ya fuera en el Guadalajara o aceptando una salida a préstamo.