Fernando Quirate, excapitán de las Chivas de Guadalajara, pronosticó este miércoles que el Clásico de México “se va a definir hoy mismo“. Los tapatíos reciben al América en el Estadio Akron, por los Octavos de Final de Ida de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. El recordado Sheriff cuestionó la titularidad de Óscar Whalley en el arco. Además, advirtió que Fernando Gago pudiera jugarse su cargo en el banquillo rojiblanco.

El campeón con el Rebaño Sagrado en la temporada 1986-87 platicó este miércoles en exclusiva con Claro Sport, previo a este Clásico Nacional. El primero de una trilogía de la máxima rivalidad del futbol mexicano en los próximos 10 días. Ante el favoritismo de las Águilas, Quirarte afirmó que “lo último que haría, como chiva que soy. Soy realista, pero eso no impide hoy en un clásico, como siempre en un clásico cualquier cosa puede pasar“.

El Sheriff Quirarte, quien también dirigió al Guadalajara, analizó que “si bien es cierto que América viene de golear al Atlas y que Chivas viene de perder con Cruz Azul, bueno, en el futbol se gana y se pierde. Chivas antes de esa actuación, creo que las cosas iban bien, en la tabla no está muy lejos del primer lugar y hoy es un clásico“.

El inolvidable defensor del Guadalajara recordó que “vienen tres (ediciones del Clásico Nacional), pero dos van a ser de Concachampions, que evidentemente cualquiera puede ganar. Yo creo que la serie se va a definir hoy mismo. Se puede definir hoy mismo, de acuerdo a la actuación de cada equipo“. Así, Quirarte vaticinó que la serie de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024 quedará marcada con el resultado en Zapopan.

Qué dijo de la titularidad de Óscar Whalley

El exzaguero de las Chivas fue consultado en Claro Sports por la titularidad de Óscar Whalley en esta competencia internacional. Mientras que Raúl Rangel se mantiene firme en Liga MX. Refirió que “son decisiones que nosotros los entrenadores a veces no nos entienden o no saben porque razón. La única razón es porque precisamente Gago le está dando oportunidad a los dos. Quiere decidirse cuál va a ser su portero que se pueda quedar (con la titularidad)“.

Quirarte agregó que “si está haciendo un cambio, es porque confía también en este jugador, Whalley. Creo yo que los dos porteros a mi se me hacen similares, el Wacho (Miguel Jiménez) a mi también me gustaba. Pero hemos visto que está borrado ahorita“.

El Sheriff Quirarte no ve claro el favoritismo del América

El también extécnico de las Chivas señaló que esta trilogía del Clásico de México, “creo que no va a pasar tanto por lo individual. Más que decir que la defensiva de América es mejor que la de Chivas, a mi nunca me ha gustado comparar así lo equipos. Yo me voy más por cómo funcionan como equipo, vamos a ver quién funciona mejor como equipo. Definitivamente hemos visto que América ha andado mejor, pero eso ya es pasado“.

El defensor del Guadalajara en la década de 1980 replicó a Claro Sports que “yo no veo descabellado el por qué hoy no pueda sacar un buen resultado Chivas. Ahora, si América juega muy bien y hace las cosas mejor que Chivas, bueno, felicidades, no. Pero, yo creo que antes de jugar un clásico, es muy riesgoso el poder inclinar la balanza con alguien. Independientemente de que pueda estar jugando mejor o este en mejor posición América en la Liga. Aquí lo importante es estar en la siguiente fase y el hecho de pasar al Mundial de Clubes, que yo creo que los dos tienen muchas ganas de estar“.

¿Qué espera Fernando Quirarte de Chivas en estos clásicos nacionales?

Fernando Quirarte reconoció a Claro Sports: “¡Qué me gustaría a mí, es que chivas no se guarde nada!, Chivas tendrá -por supuesto- que tener sus precauciones. Una cosa es tener precauciones y otra cosa es tener miedo. Yo creo que Chivas va a tener que salir a jugar al tu por tu. Teniendo mucho orden defensivo, para que no vaya a pasar lo que pasó con Cruz Azul“.

El exzaguero rojiblanco añadió que “yo creo que a un equipo como América no le debes dar mucha libertad. Pienso que lo van a apretar desde la salida. Tendrán que estar muy atentos en la retaguardia los defensas, juegue con línea de tres o con línea de cuatro (defensores). Debe haber respeto futbolístico, normal. Pero miedo o temor a salir o a defender un empate, no. A Chivas no lo veo así y menos en un clásico“.

El Sheriff consideró que “si bien, el gol de visitante cuenta. Pero no puedes estarte cuidando que te hagan un gol y que sea un cero a cero allá (Estadio Azteca). Aunque sabemos que Chivas es muy apoyado en México“. El excentral del Guadalajara agregó que “tendrá que tener mucho cuidado, pero con una idea de ganar, una idea de ir adelante, con una idea de estar bien aplicado en la defensiva y a la ofensiva, definitivamente“.

¿Se juega mucho el técnico de Chivas en estos clásicos?

En cuanto al riesgo que tendrá el cuerpo técnico de Fernando Gago en esta quincena de marzo, Quirarte fue muy claro. El legendario zaguero de las Chivas refirió que “hay clásicos que han quitado entrenadores, definitivamente. Que mucho tiene que ver como se va a desarrollar el partido. Si tu ves a un Chivas miedoso, por supuesto que la gente se va a enojar“.

Quirarte consideró que “pero si tu ves a un Chivas que va a dar todo, entregarse en la cancha, los jugadores partirse el alma, caray. La gente va a salir contenta de un buen espectáculo y si gana el América, pues, que gane porque sea mejor que Chivas. Pero no porque los jugadores dejaron de luchar, dejaron de entregarse, dejaron de hacer bien las cosas, hubo apatía. En un clásico no puede haber apatía. Por supuesto que son tres partidos que van a ser muy intensos, que pueden traer consecuencias, dependiendo del accionar del equipo“.