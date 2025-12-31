Está por terminar el 2025 y, como ocurre en todo el mundo, las personas ya piensan en los retos del próximo año. En Chivas no es la excepción y, considerando el momento institucional que vive el club, los tres principales equipos del Guadalajara, Primer Equipo varonil, Femenil y Tapatío, encaran grandes responsabilidades para el Clausura 2026, semestre en el que se les exigirá dar un paso adelante en sus respectivos proyectos.

Comenzando con el Primer Equipo, el Guadalajara firmó un muy buen Apertura 2025, el primero bajo la dirección de Gabriel Milito, donde se evidenció el potencial del proyecto deportivo. La directiva ha respaldado al técnico en altas y bajas y, bajo este contexto, el equipo varonil está prácticamente obligado a superar lo hecho el semestre pasado; la expectativa es clara: pelear el título del Clausura 2026 como uno de los principales favoritos.

Gabriel Milito y Chivas en pretemporada

En el caso de Chivas Femenil, el equipo volvió a quedarse en semifinales en el Apertura 2025, lo que derivó en cuestionamientos hacia Antonio Contreras y Nelly Simón. Aunque se especuló sobre sus salidas, ambas continuarán al menos un semestre más y, con la llegada de refuerzos importantes, existe la obligación deportiva de, como mínimo, llegar a la Final del Clausura 2026 y, por supuesto, competir seriamente por el campeonato.

Respecto al Tapatío, su misión principal sigue siendo formar jugadores para el Primer Equipo, brindándoles minutos y competencia real de alto nivel. Sin embargo, también existe el compromiso de trascender en la Liga de Expansión. La llegada de José Meléndez, ya campeón con el Tapatío, aumenta la exigencia: competir por el título mientras, en paralelo, se continúa desarrollando talento para nutrir al plantel principal del Guadalajara.

Las Fuerzas Básicas de Chivas también necesitan mejorar en el 2026

Finalmente, las Fuerzas Básicas también deberán integrarse a esta inercia ganadora que hoy se percibe en la institución. En el semestre anterior Chivas no solo acumuló victorias, sino que mostró un estilo de juego atractivo y efectivo. Replicar ese modelo en las categorías juveniles será clave para que, cuando los futbolistas den el salto al Primer Equipo, ya dominen la idea futbolística y puedan adaptarse con mayor rapidez a las exigencias del máximo nivel.