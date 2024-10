Luego de que se confirmara la presencia de Arturo Ortega por lo que resta del torneo Apertura 2024 de Liga MX como director técnico de las Chivas de Guadalajara, los rumores ya no solo apuntan a quién será el próximo entrenador del Rebaño Sagrado, sino también de la persona que ocupará la dirección deportiva, ya que los españoles Fran Pérez y Juan Carlos Martínez no han sido bien vistos en el poco tiempo que llevan a cargo del club a nivel gerencial.

En Futbol Picante de ESPN, Héctor Huerta le preguntó al reportero Jesús Bernal sobre el futuro de estos dos españoles en el conjunto rojiblanco, ya que uno de los problemas para elegir al sucesor de Fernando Gago se dio al chocar las posturas de los ibéricos heredados por Fernando Hierro tras su marcha del equipo, con las de la otra parte del Comité Técnico Deportivo donde cada vez la familia Vergara tiene mayor injerencia.

¿Guerra interna en Chivas contra los españoles?

“Yo tengo entendido que el Comité este de los hermanos, los primos y la familia, siguen elaborando listas y recibiendo currículums. ¿Quién va a decidir esto (nuevo DT) los españoles o los mexicanos?”, formuló Huerta a Bernal, a lo que el reportero que cubre los campamentos del Rebaño Sagrado, respondió que los españoles ya piensan en un plan de trabajo, mismo que evaluará la familia Vergara para tomar una decisión a futuro.

“Los españoles siguen trabajando porque tienen un contrato y ellos trabajan en la forma de un equipo europeo y saben que la forma de quedarse es convenciendo a ese Comité de que su propuesta europea es la mejor, entonces habría que esperar, todo está en standby con la designación de Ortega en lo que resta de torneo”, dijo Bernal.

La razón por la que Fran Pérez y Juan Carlos Martínez saldrían de Chivas

Finalmente, Héctor Huerta reveló que Fran Pérez y Juan Carlos Martínez están muy cerca de salir del redil, ya que tardaron mucho en en ejecutar un plan para sustituir a Gago, a diferencia de cómo se manejaba Don Jorge Vergara. Además, la figura cada vez más relevante de Alejandro Manzo es quien podría emerger como el hombre fuerte en el club, incluso tras bambalinas.

“Yo sé por otro lado que (los españoles) están más fuera que dentro. Tomaron tiempo para entrevistar a los candidatos, Jorge Vergara los llevaba a entrevistar a su casa, los llevaba a comer muy en privado, no se daba cuenta nadie, no era en lugares públicos, algún día llevaron a Diego Alonso a un lugar público, les tomaron fotos y ahí acabó el asunto. Yo creo que si no trae a nadie del extranjero (para director deportivo) va a subir a su cuñado Alejandro Manzo, lo van a ascender como figura máxima del equipo, aunque lo están cuidando para no quemarlo, que vigile los intereses de la familia desde adentro”, sentenció.