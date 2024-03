El proyecto de Fernando Gago se desmoronó dramáticamente en Chivas tan pronto como en tres partidos. Solo fue cuestión de días para el argentino hiciera cambiar la percepción que había sobre él en Guadalajara y se convirtiera en una de las personas menos gratas en la Perla de Occidente.

Con saldo de tres derrotas en tres partidos —dos de ellas por goleada ante históricos rivales como Cruz Azul y América—, ‘Pintita’ se ha puesto la soga al cuello y es ya uno de los nombres que con más fuerza suenan en la Liga MX para perder su trabajo. En consecuencia, ya algunos candidatos han surgido como sus posibles sustitutos.

Las opciones que suenan para dirigir a Chivas

Mucho se dijo en días recientes que Fernando Hierro probaría suerte con un técnico local, al tratarse de un incendio que debe apagar alguien que conozca del tema. Por eso el primero en salir a colación fue Antonio Mohamed, acostumbrado a levantar muertos y convertirlos en serios contendientes. Sin embargo, se desconoce si Turco esté dispuesto a regresar al ruedo apenas unos meses después de haber dejado su cargo en la UNAM.

También se ha barajado la posibilidad de repatriar a Gerardo Espinoza, ex DT de la Selección Mexicana de Futbol Sub-23 y que actualmente está al frente del Aucas de Ecuador. No obstante, no estaría dispuesto a dejar botado un trabajo que recién asumió. De igual manera, Luis Zubeldía, también argentino como Gago y de reciente paso por Liga de Quito, estaría entre los contendientes, éste último, sería el más sencillo de fichar al no tener club.

Albert Celades, el as bajo la manga de Hierro

Pero por otro lado, el hecho de que Hierro haya sido contratado para hacer un cambio de raíz en Verde Valle y aún tiene créditos suficientes para pedir a alguien de su entera confianza, hace recordar a un hombre que desde que Bubu inició su gestión en el equipo rojiblanco, fue uno de los primeros prospectos al banquillo tapatío. Se trata de Albert Celades, quien finalmente no llegó a ser el DT cuando Fernando se decantó por Veljko Paunovic.

Celades, en parón desde que estuvo en la campaña 2019-2020 al frente del Valencia, donde fue una apuesta por los jóvenes en esa etapa en el club che, sería nuevamente buscado por Hierro para llegar a México. Anteriormente, Albert también acumuló éxitos en las selecciones inferiores de España, siendo también asistente de Julen Lopetegui en el Real Madrid.

También fue buscado por Rayo Vallecano

De esta manera, el exfutbolista y canterano del Barcelona, sería el as bajo la manga de Hierro en su intento por devolver al Club Deportivo Guadalajara a los primeros planos. No obstante, Celades tendría claro que quiere permanecer en su natal España o al menos en Europa; de hecho, hace unas semanas sonó con fuerza para dirigir al Rayo Vallecano, por lo que no parece ser una tarea sencilla convencerlo de venir al futbol mexicano.

Quienquiera que sea el entrenador de Chivas en el corto plazo —incluido el propio Gago, quien tiene el respaldo de la directiva al menos hasta este momento—, deberá torear a este bravo animal que es el Guadalajara, un monstruo indomable por su naturaleza y que desde Matías Almeyda no encuentra a su verdadero pastor.