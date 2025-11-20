Chivas enfrentará a Cruz Azul en uno de los cruces más emocionantes de los Cuartos de Final, al tratarse de dos de los equipos más populares y ganadores de la Liga MX, además de ser dos de los clubes que mejor futbol mostraron durante el Apertura 2025.

Gabriel Milito y su cuerpo técnico ya se encuentran preparando el partido, y ahora que podrán contar nuevamente con Armando González, Roberto Alvarado y Raúl Rangel, quienes regresaron a los entrenamientos tras su concentración con Selección Mexicana, solo queda ajustar la parte física y táctica rumbo al duelo.

Chivas es favorito en su serie contra Cruz Azul.

La afición rojiblanca también está haciendo su parte, pues se confirmó que los boletos para la ida de los Cuartos de Final ya se agotaron, por lo que el Estadio Akron lucirá a su máxima capacidad con miles de aficionados apoyando para sacar ventaja en el partido inicial.

La vuelta se disputará en el Estadio Olímpico Universitario en la Ciudad de México, la también llamada Capital Rojiblanca, donde Chivas tiene una numerosa afición, por lo que Cruz Azul muy probablemente buscará evitar que sus tribunas se pinten de rojo y blanco para ese encuentro decisivo.

Chivas y Cruz Azul esperan confirmación oficial de los horarios para sus partidos de Liguilla

Por ahora, aún no se publican los horarios oficiales para la Liguilla, pues primero deben disputarse las dos fases del Play-In, pero una vez definidos todos los invitados a la Fiesta Grande, es muy probable que se confirme que Chivas y Cruz Azul jugarán el jueves 27 y domingo 30 de noviembre.