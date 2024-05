La desafortunada declaración del Pulpo Zúñiga a unas horas del Chivas vs. América

Martín Pulpo Zúñiga jugó con el Guadalajara entre 1995 y 1999, donde pudo ser campeón del futbol mexicano en el torneo Verano 1997 al ser parte de las llamadas Súper Chivas. En el redil, disputó un sinfín de Clásicos contra el América, por lo que pudo atestiguar la profunda rivalidad que existe entre ambos clubes de la Liga MX.

Sin embargo, en la víspera del partido de Vuelta de las Semifinales de la Liguilla del torneo Clausura 2024 de la Liga MX entre Chivas y América, a celebrarse en el Estadio Azteca, Zúñiga demostró que ha dejado atrás el amor por el Rebaño Sagrado con una polémica declaración acerca de quién se llevará el boleto a la Gran Final entre estos dos odiados rivales.

¿Qué dijo Pulpo Zúñiga sobre el Chivas vs. América?

“Va a ser un partido muy emocionante por cómo se dieron las cosas, principalmente en el anterior. El primer partido no fue bueno, como mayormente son los Clásicos; yo jugué muchos Clásicos en diferentes instancias y en diferentes torneos y pocos de ellos fueron vistosos. Normalmente se terminan ensuciado porque nadie deja nada de lado, se procura más ser práctico que intentar jugar con florituras. Yo creo que para mí sigue siendo favorito el América, no hay que tapar el sol con un dedo; de repente los chivahermanos se molestan un poco”, comentó el exportero mexicano en Fox Deportes.

“Se ha mencionado en muchas instancias que América no llegó bien, que no ha jugado bien, pero al final de cuentas un equipo que individualmente está por encima del Guadalajara, en cada posición hay competencia y si bien es cierto, no ha jugado en el nivel que corresponde, puede ser que en el próximo partido lo haga”, agregó.

La diferencia que ve Zúñiga entre ambos equipos

Para Pulpo Zúñiga, la gran diferencia pasa por el talento individual que posee el conjunto azulcrema a diferencia del rojiblanco, mismo que encuentra su mayor fortaleza en la unión del grupo y su asociación. Es por ello que ve favorito al conjunto de André Jardine.

“Lo que yo siempre menciono es que encuentran la manera de ganar y acceder a la siguiente instancia, lo cual Chivas, el mismo Rayados, batallan mucho para acceder, pero hay que saber sufrir. América pese a sufrir ha ido pasando y eso lo tienen los grandes equipos que cuando la conjunción no se da de la mejor manera, las individualidades saben qué hacer cómo resolver en el terreno de juego y eso lo tiene el América; Chivas depende de lo colectivo y difícilmente alguien levante la mano y pueda que de repente aparezca, salvo excepciones”, sentenció.