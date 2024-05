Las Chivas dejaron escapar la oportunidad de vencer a un América timorato y replegado en su propio campo en el juego de Ida de las Semifinales de la Liguilla del torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El Guadalajara no pudo romper el 0-0 a pesar de tener el dominio del juego y generar diversas jugadas de gol, por lo que ahora deberá ir al Estadio Azteca obligado a ganar en el partido de Vuelta de esta serie de Clásico Nacional.

El Rebaño Sagrado fue propositivo debido a que Fernando Gago sabía de la importancia de llevarse alguna ventaja a la Vuelta, sin embargo, el planteamiento ultra conservador de André Jardine impidió que el ataque rojiblanco pudiera perforar la portería de Luis Ángel Malagón. Pero no todo ha sido felicidad en el entorno águila pese a haber rescatado el empate.

Eduardo Bacas fue quien criticó a América

La leyenda azulcrema Eduardo Bacas criticó el planteamiento del equipo milloneta en un video compartido en sus redes sociales y aseguró que el América no jugó nada cercano a lo que debería en un Clásico Nacional.

“Me da bronca porque el América necesita demostrar que es el más grande, necesita jugar como el más grande, que juega a ganar los partidos porque tiene buenos jugadores y calidad en su plantel, no tiene que ser un mezquino“, aseguró el exjugador argentino del equipo de Coapa en un video compartido en su cuenta oficial de TikTok.

Bacas se dijo fastidiado tras el Clásico Nacional

El tucumano mostró su rabia al haber presenciado un juego en el que las Águilas mostraran tan pocos recursos para poder buscar la victoria, peo también criticó lo hecho por los rojiblancos, pues tampoco consideró que Fernando Gago hiciera lo suficiente para buscar el triunfo ante el acérrimo rival capitalino.

“Molesto, decepcionado, fastidioso, así me encuentro por lo que vi del Clásico Nacional, con dos equipos con grandes jugadores que de futbol mostraron nada, con planteamientos mezquinos de dos equipos que no quisieron arriesgar porque si lo hacían a lo mejor perdían, ese fue su sistema. Sí con mucho esfuerzo, sí con pierna fuerte, pero faltó inteligencia para romper, para pasar al ataque, para generar peligro, de eso hubo muy poco. Los delanteros dedicados a generar, se dedicaron exclusivamente a corretear a sus respectivos centrales para que no salieran con comodidad”, finalizó.