El futbol de estufa de la Liga MX alarmó a todos este jueves al confirmar el cierre exitoso de las negociaciones por José Juan Macías. El reporte impresionó a muchos por la insignificante cifra en la que Chivas de Guadalajara acordó la transacción del delantero con Santos Laguna. Se trataría de una venta definitiva y no una cesión, como se anticipaba en el mercado de pases para el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

El canterano del Rebaño Sagrado, de 24 años de edad, regresó en enero tras superar dos lesiones de rodilla que lo alejaron de las canchas desde junio de 2022. Las mínimas oportunidad que recibió del cuerpo técnico de Fernando Gago en el Clausura 2024 lo orillaron a pedir su salida a préstamo. Por ello, Nacho Ambriz apareció para llevárselo a Santos Laguna tras coincidir en 2019 en el Club León.

Macías vivió un soñado año de cesión con La Fiera al anotar 19 goles en 40 partidos, bajo el mando de Ambriz. El ahora timonel de los Guerreros le confirmó el miércoles a ESPN que “las cuestiones van muy avanzadas. Me dijeron que va todo muy encaminado a que se diera“. Este jueves, un reporte alertó del costo en que se cerró la salida del delantero en venta definitiva.

El sitio Chivas Universal, con información del periodista Juan Manuel Figueroa, advirtió que “después de no poder llegar a un acuerdo con Jose Juan Macías para extender su contrato, Chivas ha decidido deshacerse del delantero“. Añadió que “debido a que se le vencía el contrato, Chivas tuvo que vender a Macías por una cifra aproximada de 1MDD“. Un monto insignificante que fue reiterado por el comunicador de Mediotiempo en su cuenta de la red social X al replicar que fue “justo por ahí, un poquito más“. JJ entre 2019 y 2020 llegó a estar avaluado en 10 millones de dólares, de acuerdo a Transfermarkt. Su pase actualmente se tasa en 1.5 MDD, lo que habría pagado Santos Laguna.

Lo que dijo Nacho Ambriz del pase de JJ Macías a Santos

Ignacio Ambriz, extécnico de Chivas, confesó a ESPN que José Juan Macías: “Es un chico joven todavía, que es una buena apuesta para mí. Es un jugador que yo conozco, sé lo que me puede rendir, sé lo que me puede dar. Entiendo que podrán decir que hace mucho que no juega y que tuvo lesiones. Hablé con él, le pregunté cómo estaba, le dije que había la posibilidad que viniera Santos de Torreón, si le agradaba la idea y me dijo que sí. Lo que más me gustó es que él quiere una revancha y si tú estás con esas ganas de esa revancha, bienvenido seas“.

El actual entrenador de Santos Laguna le adelantó a ESPN la llegada de José Juan Macías a Torreón. Señaló que “confío en que esta semana podrán confirmarme que está todo cerrado. También me ayuda que ha hecho una buena pretemporada con Chivas y no parte de cero, para que llegue bien a mi equipo. Ahora, nada más hay que volvernos a conocer, hay que sacar de nueva cuenta ese futbol que tiene y aprovecharlo“.

Los números de José Juan Macías en el Clausura 2024

El delantero canterano del Guadalajara, todavía de 24 años de edad, que jugó 21 minutos en la Liguilla del Apertura 2023 tras sus lesiones. Macías tuvo participación en apenas seis encuentros, de ellos tres como titular y todas en el comienzo del calendario. Alineó frente a Santos Laguna, Tigres UANL y Tijuana en las primeras tres fechas del torneo. Totalizó 287 minutos.

El canterano jugó medio tiempo como suplente en la derrota 1-2 ante León en la Jornada 11. Después, apareció como variante en el triunfo 2-0 sobre Querétaro, el 20 de abril, en el Estadio Akron por la Jornada 16. Desde entonces, no volvió a jugar, tampoco regresó a una convocatoria.