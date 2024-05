El América se plantó en el Estadio Akron replegado en su propio campo durante la mayoría del partido de Ida de las Semifinales de la Liguilla del torneo Clausura 2024 de la Liga MX ante las Chivas. De esta manera, el equipo de André Jardine pudo sacar un empate 0-0 que ahora obliga al Rebaño Sagrado a ganar en el Estadio Azteca para poder avanzar a la Gran Final.

Leyendas del americanismo como el exdelantero y máximo anotador en la historia de la institución, Luis Roberto Alves Zague, han alzado fuertemente la voz para criticar el planteamiento timorato del entrenador brasileño, mismo que atentó contra el espectáculo y los supuestos valores de ese club en plena casa del acérrimo rival, el Guadalajara.

“Muy temeroso”: el comentario de Zague que exhibió al América

“Por la grandeza del equipo, por lo que representa la institución, la manera que tiene que salir siempre es buscar los partidos de local o de visitante. Lo vi demasiado precavido, muy temeroso en el planteamiento, inclusive arriesgando demasiado porque cuando enfrentas equipos importantes y más una Semifinal, más a un equipo como el Guadalajara, en cualquier momento puede anotar un gol, entonces yo creo que lo que se vivió contra Pachuca debió de haberse aprendido la elección, esperemos que el sábado demuestren lo que realmente significa esta institución, lo que representan y den otra cara”, dijo Zague en un evento de golf con el boxeador Canelo Álvarez.

Para el exjugador de la Selección Mexicana de Futbol, las Águilas tienen la excusa de no haber tenido prácticamente pretemporada debido al apretado calendario de la Liga MX, por lo que entiende que ahora sufran los estragos de la nula preparación para este torneo.

La excusa de Zague para sus Águilas

“Yo creo que son muchas circunstancias, hay que ser realistas, el América no hizo una pretemporada, el América jugó dos torneos, tuvo un calendario muy apretado, vimos a Monterrey que también sufrió en el aspecto físico, porque no es fácil, no es sencillo, entonces el futbolista mexicano no está acostumbrado con eso, es algo que se tiene que trabajar, de hecho en el futbol mexicano se debe empezar a entender que hoy en día el futbolista moderno y actual tiene que estar preparado para jugar dos veces por semana, pero si no tienes también una buena base física es difícil, es complicado”, comentó.

Zague insistió en que es inadmisible para los azulcremas el poner pretextos ante el Guadalajara, por lo que exhortó a su exequipo a buscar el mejor resultado posible este sábado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

“Tampoco se justifica, el futbolista tiene que ser profesional de manera integral en todos los sentidos, entonces yo creo que el América tiene que demostrar la calidad, la capacidad, más allá de los ajustes, yo creo que el América tiene la calidad individual y lo tiene que reflejar de manera colectiva como lo hizo en torneos anteriores, demostrando ese futbol de armonía, con alegría, con intensidad, con ganas, porque por más que Jardine también diga muchas cosas, los protagonistas siempre he dicho son los futbolistas, y si ellos no salen con las ganas y deseos, por más que te den indicaciones, pues no va a pasar de nada, no va a servir de nada, aquí lo importante es que los futbolistas, los que salgan al encuentro el sábado, los titulares, pues estén convencidos que quieren llevar este América a una nueva Final”, sentenció.