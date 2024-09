Su llegada a las Chivas de Guadalajara fue insistentemente criticada por los medios. Se dedicó poco a poco a cambiar esa percepción con muestras de su calidad y talento. Las que impresionaron a figuras del plantel como Fernando Beltrán, quien lo reveló en una entrevista. ¿Ahora? Es considerado por esa misma prensa tapatía como un refuerzo ejemplar y que ha cumplido.

Se trata de José Castillo. El defensor, de apenas 22 años de edad, aterrizó en el redil a principios de este año proveniente de Pachuca. Un fichaje muy discutido para el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX y que fue considerado como “incorporación“, no refuerzo. La llegada de Chicharito Hernández calmó a una enardecida afición rojiblanca que criticó ese mercado, incluido el zaguero y Cade Cowell.

Castillo, formado en la cantera de los Tuzos, reveló su idolatría por Erick Gutiérrez tras reunirse con su excompañero Víctor Guzmán. Poco a poco y a punta de trabajo se fue ganando la confianza del cuerpo técnico de Fernando Gago al que sorprendió con su polivalencia. El de Miguel Hidalgo puede jugar como central y lateral por ambos perfiles. Debutó en la Jornada 3 del Clausura 2024, el 26 de enero, en el empate 1-1 con Xolos en Tijuana. Así, se ganó la titularidad como lateral izquierdo, por encima del promisorio juvenil Mateo Chávez.

El talentoso defensor impresiona también a sus compañeros en cada sesión de entrenamiento. Así, lo reconoció el estelar Fernando Beltrán en una entrevista con Chivas TV. El Nene aseguró que “a mi me gusta ver entrenar a todos. Pero, sí voy a poner a uno en específico, que a lo mejor no se lo esperan. Castillo, porque hace todo bien“. Después de un primer semestre de cambiar las criticas de su llegada, por elogios para su desempeño, se consolidó en la alineación. La prensa que lo cuestionó, ahora lo cataloga como refuerzo ejemplar.

José Castillo es reconocido por sus compañeros por la constancia de su trabajo (IMAGO7)

https://www.tiktok.com/@ch14chivas4life7/video/7366850364747812138

Fernando Beltrán describió así a José Castillo

El mediocampista estelar del Guadalajara, después de su revelación sobre José Castillo, lo describió a la perfección en la entrevista con Chivas TV. Beltrán señaló que “es un tipo serio, callado, que trabaja. No dice nada, que le das un consejo y lo recibe, que te habla bien. Cuando te quiere decir algo, te lo dice bien y en los entrenamientos, aunque no le salgan las cosas, siempre está con buena actitud. Para ser chavo, debe tener unos 22-21 años, se ve que está concentrado en lo que quiere. No está distraído, no está pensando en otras cosas y se ve en cómo ahora está jugando“.

El Nene Beltrán, más adelante en la plática, reconoció que “en Castillo me refiero mucho, porque si tiene una sensación que te da una tranquilidad, cuando lo ves entrenar, cuando lo ves jugar“. El zaguero en este Torneo Apertura 2024 ha sido titular siempre y se perdió solamente el triunfo 2-0 sobre Mazatlán en el Estadio Akron. Aunque, el cariño de la afición ya se lo ganó con la constancia de sus actuaciones dentro de la cancha.