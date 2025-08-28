Aunque mucho se habla de la gran calidad con la que cuenta Efraín Álvarez y su aporte ofensivo como la principal arma para las Chivas de Guadalajara, hay un jugador que también cayó con el pie derecho en la institución, tal vez con un trabajo con menos reflectores, pero muy efectivo y se trata de Bryan González.

El defensor proveniente de Pachuca ha deslumbrando con sus actuaciones y de inmediato se ganó la titularidad con Gabriel Milito en el banquillo del Rebaño Sagrado. Ha visto actividad en todos los partidos del Apertura 2025 y ha jugado el 93% de los minutos.

Su labor como carrilero por izquierda ha inamovible para el técnico argentino, ya que su dinámica y el desequilibrio de tres cuartos de cancha hacia el frente ha sido de los mejor de Chivas en este certamen: “Uno de los elementos que ha sido clave para los buenos pasajes del equipo en sus anteriores partidos ha sido Bryan González, quien desde su trinchera ha aportado al volumen de juego y a la generación de opciones de peligro”.

Bryan González ha jugado todos los partidos de Chivas. FOTO: IMAGO7

“Bryan González fue el elemento que más balones recuperó en el choque ante Xolos, con 8, lo que nos habla de que su aporte no es solo con la pelota a profundidad, sino que también suma en fases defensivas. Por si eso fuera poco, ante Tijuana el ‘Cotorro’ ganó 3 balones en área propia, liderando al Rebaño en este renglón”, fue parte de lo que publicó el portal oficial de Chivas.

Richard Ledezma, la mala noticia en Chivas

Por otro lado, Richard Ledezma es otra de las caras nuevas que llegaron al Rebaño para este certamen, sin embargo, presentó un problema muscular en los primeros minutos del juego contra Xolos de Tijuana por lo que se desconoce cuánto tiempo estará fuera de las canchas, pero es un duro golpe para Gabriel Milito, quien lo tiene contemplado como otro de sus titulares.