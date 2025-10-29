La Selección Nacional de México Femenil logró quedarse con el pasaje a los Cuartos de Final del Mundial Sub-17 tras superar a Paraguay por la mínima diferencia. El Tri jugará la siguiente ronda ante Italia, por lo que repasamos cómo, dónde y cuándo ver EN VIVO y EN DIRECTO a la joya de Chivas, Valeria Alvarado, en el certamen que se lleva adelante en Marruecos.

El equipo de Miguel Gamero lleva adelante una excelente participación debido a que logró sortear de la mejor manera la fase de Grupo B. Allí terminó segunda luego de superar a Países Bajos y Camerún por la mínima diferencia, mientras que ante Corea del Norte perdió por 2-0.

Esta tarde la Selección Mexicana Femenil Sub-17 enfrentó en los Octavos de Final a Paraguay, encuentro en el que fue titular Valeria Alvarado, futbolista de Chivas Femenil. Bere Ibarra anotó el 1-0 de cabeza para no solo darle la victoria al Tri, sino que también darle el pasaje a los Cuartos de Final del Mundial Sub-17 ronda en la que enfrentarán a Italia.

¿Cuándo y dónde juega México vs. Italia por el Mundial Femenil Sub-17?

El juego entre México e Italia por la jornada uno del Grupo F se llevará adelante el próximo domingo 2 de noviembre en el Estadio Olímpico Príncipe Moulay Abdellah de Rabat. El mismo comenzará a disputarse a las 13:00 del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO México vs. Italia por el Mundial Femenil Sub-17?

Al igual que ante Paraguay, el encuentro entre México Sub-17 ante Italia se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta. La transmisión estará a cargo de Televisa, por lo que en territorio mexicano se podrá ver por TUDN, Canal 9 y el servicio de streaming ViX Premium. Obviamente, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores rojiblancos en la Copa del Mundo.